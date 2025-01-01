Україна звільнила з полону групу важкохворих захисників: один з воїнів повернувся у свій день народження

Україна звільнила з полону групу важкохворих захисників: один з воїнів повернувся у свій день народження
Україна та росія 19 червня здійснили черговий етап великого обміну тяжкохворих і поранених полонених.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише Громадське.

Хоча кількість звільнених захисників не називають, відомо, що додому повернулися воїни Збройних сил, зокрема представники Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Як зауважив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, з російської неволі повернули групу захисників, що мають поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.

«Кожен звільнений сьогодні Захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням», — розповіли там.

Більшість звільнених військових перебували в неволі понад 3 роки. Найстаршому звільненому — 63 роки, зазначив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Україна звільнила з полону групу важкохворих захисників: один з воїнів повернувся у свій день народження

Також додому повернули оборонця, у якого сьогодні день народження — йому виповнилося 45 років.
Україна звільнила з полону групу важкохворих захисників: один з воїнів повернувся у свій день народження
Україна звільнила з полону групу важкохворих захисників: один з воїнів повернувся у свій день народження
Україна звільнила з полону групу важкохворих захисників: один з воїнів повернувся у свій день народження
Україна звільнила з полону групу важкохворих захисників: один з воїнів повернувся у свій день народження
Україна звільнила з полону групу важкохворих захисників: один з воїнів повернувся у свій день народження
Україна звільнила з полону групу важкохворих захисників: один з воїнів повернувся у свій день народження
Україна звільнила з полону групу важкохворих захисників: один з воїнів повернувся у свій день народження

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Теги: Росія, війна
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