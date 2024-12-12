Дівоча футбольна команда з Луцька представлятиме Україну на чемпіонаті у Швеції

Дівоча футбольна команда з Луцька представлятиме Україну на чемпіонаті у Швеції
Футбольна команда «Амазонка» представить Луцьк на чемпіонаті у Швеції. Це 9 дівчат з Луцька, віком 8-10 років, які представлятимуть Україну на 35-му турнірі Літніх Ігор в місті Пітео – одному з найбільших молодіжних футбольних змагань Швеції. У чемпіонаті братимуть участь понад 930 команд з 15 країн світу.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Мер міста Ігор Поліщук вручив футболісткам форму та побажав гарного перебування у Швеції, досягти не лише спортивних успіхів, а й гарно відпочити, набратися приємних вражень, знайти нових друзів та повертатися з гарними результатами.

Міста Луцьк і Пітео впроваджують проєкт на тему залучення молоді до прийняття рішень у громаді, підвищення громадянських компетенцій молоді. Фінансування проєкту — це грантові кошти Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA), яке є урядовим агентством Міністерства закордонних справ Швеції.
Дівоча футбольна команда з Луцька представлятиме Україну на чемпіонаті у Швеції
Дівоча футбольна команда з Луцька представлятиме Україну на чемпіонаті у Швеції
Дівоча футбольна команда з Луцька представлятиме Україну на чемпіонаті у Швеції
Дівоча футбольна команда з Луцька представлятиме Україну на чемпіонаті у Швеції
Дівоча футбольна команда з Луцька представлятиме Україну на чемпіонаті у Швеції

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Теги: Луцьк, футбольна команда
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