Міносвіти оновило правила дистанційного навчання: що зміниться з 1 вересня

Міносвіти оновило правила дистанційного навчання: що зміниться з 1 вересня
Міністерство освіти і науки затвердило зміни до наказів, які визначають особливості організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану.

Про це повідомляється на сайті МОН, передає Укрінформ.

«Йдеться про накази №1112 (від 7 серпня 2024 року) і №1115 (від 8 вересня 2020 року). Ці зміни — частина політики «Школа офлайн». Її мета — забезпечити якісну освіту для кожної дитини, незалежно від того, де вона перебуває, — на контрольованій українським урядом території, тимчасово окупованій чи за кордоном», - зазначається в повідомленні.

Як заявили в міністерстві, рішення про зміни в організації дистанційного навчання є результатом системної співпраці з громадами й областями, а також враховує пропозиції, надані в межах громадського обговорення. «Затверджені зміни адаптовані до потреб і специфіки прифронтових та прикордонних із Росією регіонів", - переконують у МОН.

Таким чином, змінами передбачено нові норми наповнюваності класів: мінімум — 20 учнів. Водночас дозволено зменшення: до 10 — для шкіл на ТОТ, прифронтових територіях, у селах; до 15 — для інших міст. Вимоги не стосуються спеціальних і спеціалізованих шкіл.

Також можлива відсутність окремих паралелей: школа може працювати дистанційно, навіть якщо немає однієї чи двох паралелей класів (наприклад, без 7-го класу).

Крім того, впроваджуються окремі класи для українознавчого компонента: учні навчаються за єдиною освітньою програмою в межах одного класу.

Діти за кордоном можуть: вчитися дистанційно лише з українознавства (5-8 год/тиждень), якщо відвідують місцеву школу; повністю дистанційно — якщо не відвідують місцеву школу; обрати індивідуальні форми — екстернат або сімейне навчання.

Для дітей на ТОТ передбачено педагогічний патронаж. Це навчання індивідуально з оплатою вчителю, навіть якщо в школі немає жодного відкритого класу.

Окрім цього, якщо дитина перебуває на території, де тривають або можливі бойові дії, — вона може продовжувати навчання дистанційно у своїй школі, звідки виїхала. Їй не потрібно переводитися до іншого закладу для дистанційного навчання. Водночас якщо є можливість відвідувати очне навчання за наявності укриття у школі — це залишається пріоритетом для учнів.

Також МОН впроваджує кадровий резерв для педагогів із прифронтових і постраждалих регіонів. Учителі, які можуть залишитися без навантаження, зможуть проходити навчання й отримувати середню зарплату. Резерв стосуватиметься освітян із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Відповідні зміни до постанови про кадровий резерв уряд має затвердити найближчим часом.

Зазначається, що усі адаптовані зміни щодо особливостей дистанційного навчання буде впроваджено з 1 вересня 2025 року.

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Теги: дистанційне навчання, зміни
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