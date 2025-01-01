Через волинський кордон намагались вивезти колекцію старовинних монет

Волинські митники упередили вивезення за кордон колекції з 22 монет, що може мати культурну цінність.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Карбовані у 1733-1960 роках копійки, куни, рублі, пфеніги різних номіналів виявили у багажі громадянина України. Він виїжджав за кордон рейсовим автобусом Суми-Щецін через митний пост Ягодин.Такі колекції підлягають письмовому декларуванню з обов'язковим пред'явленням Сертифіката про право вивезення/тимчасового вивезення за межі України, який видає Мінкультури за зверненням власника цінностей. Однак громадянин проігнорував цю вимогу законодавства, тож отримав протокол про порушення митних правил. Відповідно до ч. 3. ст. 471 Митного кодексу недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо вивезення за межі митної території України та які переміщуються громадянами, тягне за собою накладення штрафу з конфіскацією предметів порушення або без неї.Наразі монети тимчасово вилучені, митниця розпочала провадження і передасть їх на вивчення фахівцям, аби встановити рівень цінності та ринкову вартість. Остаточні рішення будуть приймати із урахуванням результатів експертизи.