Вперше у Луцьку: театр підписав меморандум, що відкриває нові можливості для військових через силу мистецтва





Про це



«Нещодавно відбулася знакова подія – наш театр став першим у місті, який підписав меморандум про співпрацю з ГО "Захист +", всеукраїнською організацією, що об’єднує ветеранів, військових та їхні родини задля захисту прав, соціальної підтримки й реінтеграції через партнерства з бізнесом, державою та суспільством.



Під документом свої підписи поставили голова ГО Гарник Вазгенович Каранлгцян та керівник Волинського театру Сергій Скулинець», – йдеться в повідомленні.



Це перший подібний меморандум в історії Луцька, який відкриває новий формат взаємодії між культурною сферою та ветеранською спільнотою.



Це не просто формальність – це старт важливої співпраці, яка відкриває нові можливості для ветеранів, учасників бойових дій та родин загиблих героїв через силу мистецтва.



«Ми переконані: культура здатна зцілювати і об’єднувати. Саме тому ми підтримуємо актуальні ініціативи, шануємо наших захисників і створюємо простори для пам’яті, діалогу та турботи. Разом – сильніші. І це лише початок! Попереду – ще більше досягнень, які змінюють життя», – наголошують у театрі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вперше у Луцьку театр і ветеранська організація об’єдналися заради великої справи.Про це повідомили на сторінці Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.«Нещодавно відбулася знакова подія – наш театр став першим у місті, який підписав меморандум про співпрацю з ГО "Захист +", всеукраїнською організацією, що об’єднує ветеранів, військових та їхні родини задля захисту прав, соціальної підтримки й реінтеграції через партнерства з бізнесом, державою та суспільством.Під документом свої підписи поставили голова ГОта керівник Волинського театру», – йдеться в повідомленні.Це перший подібний меморандум в історії Луцька, який відкриває новий формат взаємодії між культурною сферою та ветеранською спільнотою.Це не просто формальність – це старт важливої співпраці, яка відкриває нові можливості для ветеранів, учасників бойових дій та родин загиблих героїв через силу мистецтва.«Ми переконані: культура здатна зцілювати і об’єднувати. Саме тому ми підтримуємо актуальні ініціативи, шануємо наших захисників і створюємо простори для пам’яті, діалогу та турботи. Разом – сильніші. І це лише початок! Попереду – ще більше досягнень, які змінюють життя», – наголошують у театрі.

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