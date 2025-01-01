Вперше у Луцьку: театр підписав меморандум, що відкриває нові можливості для військових через силу мистецтва

Вперше у Луцьку: театр підписав меморандум, що відкриває нові можливості для військових через силу мистецтва
Вперше у Луцьку театр і ветеранська організація об’єдналися заради великої справи.

Про це повідомили на сторінці Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.

«Нещодавно відбулася знакова подія – наш театр став першим у місті, який підписав меморандум про співпрацю з ГО "Захист +", всеукраїнською організацією, що об’єднує ветеранів, військових та їхні родини задля захисту прав, соціальної підтримки й реінтеграції через партнерства з бізнесом, державою та суспільством.

Під документом свої підписи поставили голова ГО Гарник Вазгенович Каранлгцян та керівник Волинського театру Сергій Скулинець», – йдеться в повідомленні.

Це перший подібний меморандум в історії Луцька, який відкриває новий формат взаємодії між культурною сферою та ветеранською спільнотою.

Це не просто формальність – це старт важливої співпраці, яка відкриває нові можливості для ветеранів, учасників бойових дій та родин загиблих героїв через силу мистецтва.

«Ми переконані: культура здатна зцілювати і об’єднувати. Саме тому ми підтримуємо актуальні ініціативи, шануємо наших захисників і створюємо простори для пам’яті, діалогу та турботи. Разом – сильніші. І це лише початок! Попереду – ще більше досягнень, які змінюють життя», – наголошують у театрі.

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Теги: Луцьк, театр
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