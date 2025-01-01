За переправлення ухилянтів за кордон судитимуть волинянина

Прокурори Сарненської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Волині.Чоловіку інкримінують сприяння порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод вУкраїни, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України), повідомляє Рівненська обласна прокуратура.За даними досудового розслідування, 32-річний чоловік у січні цього року транспортував 2-х раніше підшуканих та бажаючих перетнути кордон військовозобов’язаних осіб з Волині до одного із селищ у Сарненському районі поблизу кордону, за що вони попередньо переказали на криптогаманці 10 000 та 9 000 доларів США відповідно. На місці зустрівся ще з 3-ма чоловіками, які також мали намір незаконно залишити країну та сплатили обвинуваченому по 5 000 доларів США. Усім надав детальний інструктаж щодо маршруту та особливостей перетину.Досудове розслідування здійснювали слідчі підрозділів ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу співробітників Управління міграційної поліції ГУНП в області та 9 прикордонного загону ДПС України.Обвинувальні акти стосовно ще двох обвинувачених у межах даного кримінального провадження, які безпосередньо супроводжували чоловіків повз офіційні пропускні пункти, були скеровані до суду у березні цього року.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.