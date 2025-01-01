За торгівлю зброєю одеситу на Волині «світить» 7 років, - поліція

На Волині правоохоронці повідомили про підозру одеситу, який торгував зброєю. За вчинене чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Нагадаємо,управління карного розшуку ГУНП у Волинській області спільно з працівниками Ковельського РУП та УСБУ у Волинській області, за техпідтримки відділу кримінального аналізу.Зброю 47-річний чоловік збував через інтернет. У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, правоохоронці задокументували три таких факти.Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Під час проведення обшуку за місцем проживання фігуранта в Одесі вилучили зброю, набої, елементи та механізми до вогнепальної зброї, гроші від збуту зброї та інші речові докази.Учора слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.Нині вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування триває.