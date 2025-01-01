За торгівлю зброєю одеситу на Волині «світить» 7 років, - поліція

За торгівлю зброєю одеситу на Волині «світить» 7 років, - поліція
На Волині правоохоронці повідомили про підозру одеситу, який торгував зброєю. За вчинене чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Нагадаємо, зловмисника викрили оперативники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області спільно з працівниками Ковельського РУП та УСБУ у Волинській області, за техпідтримки відділу кримінального аналізу.

Зброю 47-річний чоловік збував через інтернет. У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, правоохоронці задокументували три таких факти.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час проведення обшуку за місцем проживання фігуранта в Одесі вилучили зброю, набої, елементи та механізми до вогнепальної зброї, гроші від збуту зброї та інші речові докази.

Учора слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нині вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

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Теги: поліція, Волинь
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