На Волині зіткнулися автомобіль та моторолер
Сьогодні, 12:05
На Волині слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП, у якій постраждала водійка моторолера.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 18 червня, у селі Світязь.
27-річна жителька Підгайцівської громади, керуючи автомобілем Nissan Qashqai, не надала перевагу у русі моторолеру Viper, за кермом якого перебувала 56-річна жителька Шацька.
Внаслідок ДТП постраждала водійка двоколісного, її госпіталізували.
Усі учасники автопригоди тверезі.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 18 червня, у селі Світязь.
27-річна жителька Підгайцівської громади, керуючи автомобілем Nissan Qashqai, не надала перевагу у русі моторолеру Viper, за кермом якого перебувала 56-річна жителька Шацька.
Внаслідок ДТП постраждала водійка двоколісного, її госпіталізували.
Усі учасники автопригоди тверезі.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Триває слідство.
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