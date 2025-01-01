На Волині зіткнулися автомобіль та моторолер

На Волині слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП, у якій постраждала водійка моторолера.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 18 червня, у селі Світязь.27-річна жителька Підгайцівської громади, керуючи автомобілем Nissan Qashqai, не надала перевагу у русі моторолеру Viper, за кермом якого перебувала 56-річна жителька Шацька.Внаслідок ДТП постраждала водійка двоколісного, її госпіталізували.Усі учасники автопригоди тверезі.Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Триває слідство.