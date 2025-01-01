На Волині зіткнулися автомобіль та моторолер

На Волині зіткнулися автомобіль та моторолер
На Волині слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП, у якій постраждала водійка моторолера.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 18 червня, у селі Світязь.

27-річна жителька Підгайцівської громади, керуючи автомобілем Nissan Qashqai, не надала перевагу у русі моторолеру Viper, за кермом якого перебувала 56-річна жителька Шацька.

Внаслідок ДТП постраждала водійка двоколісного, її госпіталізували.

Усі учасники автопригоди тверезі.

Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Триває слідство.




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Теги: Волинь, ДТП
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