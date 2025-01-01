Що приготувати з кабачків: ТОП-6 рецептів від ВолиньPost

Запіканка з курячим філе, кабачками та помідорами

Курячі котлети з кабачками в духовці

Паста з кабачком та куркою

Кабачковий рулет з плавленим сиром

Фаршировані кабачкові човники

Піца на кабачковій основі

З настанням літа стартує сезон кабачків. На ринках та в магазинах Волині ці овочі вже значно впали в ціні, й сьогодні вартують близько 25-30 гривень за кілограм.Кабачки — справжня знахідка для любителів кулінарити: вони корисні, дієтичні, швидкі та прості у приготуванні. А ще — надзвичайно універсальні: їх можна смажити, тушкувати, запікати.Тожзібрав ТОП-6 легких і апетитних страв із кабачків, які точно варто спробувати цього сезону.1. Курку ріжемо невеликими шматками, кабачки й помідори — тонкими кільцями. Цибулю ділимо на півкільця, а часник подрібнюємо ножем або через прес.2. На середньому вогні обсмажуємо курятину до утворення легкого рум’янцю. Додаємо цибулю з часником і тримаємо ще кілька хвилин до м’якості.3. Форму для випікання злегка змащуємо олією. Викладаємо продукти шарами: спочатку кабачкову основу, далі обсмажену курку з овочами, зверху помідори.4. В окремій посудині змішуємо яйця зі вершками, додаємо спеції — сіль, перець. Отриманою масою заливаємо страву. Завершуємо приготування, натерши твердий сир і розподіливши його по верхньому шару.5. У розігрітій до 180 °C духовці випікаємо 25-30 хвилин — до апетитної скоринки й готовності інгредієнтів.1. Готуємо всі інгредієнти. Якщо у вас ціле філе, подрібнюємо його у блендері до стану фаршу. Додаємо два яйця та добре перемішуємо.2. Кабачки натираємо на дрібній тертці, додаємо чайну ложку солі та залишаємо на 10 хвилин. Після цього ретельно віджимаємо зайву рідину. Цибулю подрібнюємо в блендері, часник видавлюємо через прес.3. У великій мисці змішуємо фарш, кабачки, цибулю, часник, спеції, сухарі. Додаємо третє яйце та ще раз перемішуємо до однорідності.4. Формуємо котлети вологими руками, викладаємо їх на деко, застелене пергаментом або силіконовим килимком.5. Випікаємо у розігрітій до 200 °C духовці протягом 40 хвилин — до золотистої скоринки.1. Куряче філе нарізати невеликими смужками та обсмажити на сковорідці до легкого рум’янцю.2. Кабачок нарізати спочатку тонкими скибками, а потім подовжніми стрічками, що нагадують спагеті. Або ж натерти його на тертці для корейської моркви. Помідор нашинкувати дрібними кубиками.3. Додати кабачки й помідори до м’яса, туди ж — сметану та спеції. Накрити кришкою й тушкувати кілька хвилин — до м’якості овочів.4. Коли все протушкувалося, змішати з вже відвареною пастою чи макаронами.5. Готову страву викласти на тарілку та посипати тертим пармезаном або іншим улюбленим твердим сиром.1. Кабачки очистіть, натріть на середній тертці та відтисніть від зайвої вологи.2. Яйця збийте з сіллю та перцем. Додайте до кабачків разом із борошном і дрібно нарізаною зеленню. Перемішайте до однорідної маси.3. На застелене пергаментом деко викладіть масу рівним шаром і випікайте в духовці при 200 °C упродовж 20-25 хвилин.4. Тим часом зробіть начинку. Натріть сирки та варені яйця, подрібність зелень і часник. Змішайте все з майонезом або сметаною, посоліть та поперчіть.5. Готову кабачкову основу остудіть, рівномірно нанесіть на поверхню начинку та акуратно згорніть в рулет.6. Загорніть рулет у плівку або фольгу та поставте в холодильник на 2 години для стабілізації.1. Кабачки розрізати вздовж навпіл і ложкою обережно вийняти серцевину, м’якоть зберегти. Змастити кабачки олією та викласти зрізом донизу на застелене пергаментом деко. Запікати при 180 °C приблизно 20 хвилин.2. Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти, часник подрібнити. На сковороді з олією обсмажити спочатку цибулю до прозорості, потім додати моркву.3. Нарізати м’якоть кабачків і додати до сковороди. Потім додати фарш і обсмажувати все разом 7-10 хвилин, помішуючи.4. Додати томатну пасту та часник, посолити й поперчити. Готувати ще кілька хвилин до готовності фаршу.5. Запечені кабачки трохи посолити, наповнити овочево-м’ясною начинкою. За бажанням — покласти зверху кільця помідора.6. Посипати тертим сиром і запікати в духовці при 180 °C ще 30 хвилин до золотистої скоринки.1. Кабачки натерти на великій тертці та відтиснути від рідини. Додати яйця, сіль, перець, зелень і борошно. Добре перемішати до однорідності.2. Форму для випікання застелити пергаментом і змастити вершковим маслом. Вилити тісто з кабачків у форму та випікати при 180 °C близько 30 хвилин.3. Тим часом приготувати начинку: нарізати ковбасу, перець, помідори й натерти сир.4. Готову основу змастити майонезом та кетчупом, посипати частиною сиру, викласти ковбасу, помідори та перець, зверху посипати залишком сиру.5. Запікати ще 10 хвилин при 180 °C до розплавлення сиру й рум’яної скоринки.