На Волині провели в останню путь Героя Івана Теребейчика

На Волині провели в останню путь Героя Івана Теребейчика
Учора, 18 червня,у Свято-Покровському храмі в селі Нуйно на Волині попрощалися із молодшим сержантом Іваном Теребейчиком.

Про це повідомляє Православна Волинь.

Воїн Іван зник безвісти під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області.

«Довгі місяці рідні й близькі Героя жили надією, що отримають втішну звістку про свого Захисника, але, на превеликий жаль, цього дня провели його в останню земну путь до місцевого кладовища», - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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