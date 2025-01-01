На Волині провели в останню путь Героя Івана Теребейчика
Сьогодні, 11:22
Учора, 18 червня,у Свято-Покровському храмі в селі Нуйно на Волині попрощалися із молодшим сержантом Іваном Теребейчиком.
Про це повідомляє Православна Волинь.
Воїн Іван зник безвісти під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області.
«Довгі місяці рідні й близькі Героя жили надією, що отримають втішну звістку про свого Захисника, але, на превеликий жаль, цього дня провели його в останню земну путь до місцевого кладовища», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Православна Волинь.
Воїн Іван зник безвісти під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області.
«Довгі місяці рідні й близькі Героя жили надією, що отримають втішну звістку про свого Захисника, але, на превеликий жаль, цього дня провели його в останню земну путь до місцевого кладовища», - йдеться у повідомленні.
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