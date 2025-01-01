На Волині провели в останню путь Героя Івана Теребейчика

Іваном Теребейчиком.



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Воїн Іван зник безвісти під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області.



«Довгі місяці рідні й близькі Героя жили надією, що отримають втішну звістку про свого Захисника, але, на превеликий жаль, цього дня провели його в останню земну путь до місцевого кладовища», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 18 червня,у Свято-Покровському храмі в селі Нуйно на Волині попрощалися із молодшим сержантомПро це повідомляє Православна Волинь.Воїн Іванпід час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області.«Довгі місяці рідні й близькі Героя жили надією, що отримають втішну звістку про свого Захисника, але, на превеликий жаль, цього дня провели його в останню земну путь до місцевого кладовища», - йдеться у повідомленні.

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