На Волині попрощалися з Героєм Михайлом Муковозом, який віддав життя за Україну

На Волині попрощалися з Героєм Михайлом Муковозом, який віддав життя за Україну
Вчора, 18 червня, скорботна Іваничівська громада, стоячи на колінах, провела в останню земну дорогу свого земляка, громадянина своєї країни, патріота Героя Михайла Муковоза, який помер у лікарні від отриманих поранень.

Доброзичливий, щирий, відповідальний та працьовитий – таким знали Героя та пам'ятатимуть вічно.

Востаннє бійцю віддали військові почесті. Рідним воїна вручили Державний Прапор України, який почесна варта зняла з домовини. На честь Героя Михайла гучно пролунав трикратний стрілецький салют…

"Тепер він – навічно з небесною вартою, а над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг. Нехай Бог прийме у свої обійми ще одного воїна.

Низький уклін та безмежна вдячність нашому Герою Михайлу за захист рідної землі та майбутніх поколінь.

Співчуваємо рідним і близьким. Щиро розділяємо біль втрати та схиляємо голову в глибокій скорботі", - наголошують у громаді.
На Волині попрощалися з Героєм Михайлом Муковозом, який віддав життя за Україну

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з Героєм Михайлом Муковозом, який віддав життя за Україну
На Волині попрощалися з Героєм Михайлом Муковозом, який віддав життя за Україну

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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