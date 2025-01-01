На Волині попрощалися з Героєм Михайлом Муковозом, який віддав життя за Україну

Вчора, 18 червня, скорботна Іваничівська громада, стоячи на колінах, провела в останню земну дорогу свого земляка, громадянина своєї країни, патріота Героя, який помер у лікарні від отриманих поранень.Доброзичливий, щирий, відповідальний та працьовитий – таким знали Героя та пам'ятатимуть вічно.Востаннє бійцю віддали військові почесті. Рідним воїна вручили Державний Прапор України, який почесна варта зняла з домовини. На честь Героя Михайла гучно пролунав трикратний стрілецький салют…"Тепер він – навічно з небесною вартою, а над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг. Нехай Бог прийме у свої обійми ще одного воїна.Низький уклін та безмежна вдячність нашому Герою Михайлу за захист рідної землі та майбутніх поколінь.Співчуваємо рідним і близьким. Щиро розділяємо біль втрати та схиляємо голову в глибокій скорботі", - наголошують у громаді.