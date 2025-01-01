На Волині попрощалися з Героєм Михайлом Муковозом, який віддав життя за Україну
Сьогодні, 11:07
Вчора, 18 червня, скорботна Іваничівська громада, стоячи на колінах, провела в останню земну дорогу свого земляка, громадянина своєї країни, патріота Героя Михайла Муковоза, який помер у лікарні від отриманих поранень.
Доброзичливий, щирий, відповідальний та працьовитий – таким знали Героя та пам'ятатимуть вічно.
Востаннє бійцю віддали військові почесті. Рідним воїна вручили Державний Прапор України, який почесна варта зняла з домовини. На честь Героя Михайла гучно пролунав трикратний стрілецький салют…
"Тепер він – навічно з небесною вартою, а над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг. Нехай Бог прийме у свої обійми ще одного воїна.
Низький уклін та безмежна вдячність нашому Герою Михайлу за захист рідної землі та майбутніх поколінь.
Співчуваємо рідним і близьким. Щиро розділяємо біль втрати та схиляємо голову в глибокій скорботі", - наголошують у громаді.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Доброзичливий, щирий, відповідальний та працьовитий – таким знали Героя та пам'ятатимуть вічно.
Востаннє бійцю віддали військові почесті. Рідним воїна вручили Державний Прапор України, який почесна варта зняла з домовини. На честь Героя Михайла гучно пролунав трикратний стрілецький салют…
"Тепер він – навічно з небесною вартою, а над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг. Нехай Бог прийме у свої обійми ще одного воїна.
Низький уклін та безмежна вдячність нашому Герою Михайлу за захист рідної землі та майбутніх поколінь.
Співчуваємо рідним і близьким. Щиро розділяємо біль втрати та схиляємо голову в глибокій скорботі", - наголошують у громаді.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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