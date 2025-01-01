Росіяни завербували зрадника у Силах оборони, щоб знищити «Нептуни». СБУ завадила

Працівники СБУ затримали російського «крота», якийна українські протикорабельні комплекси «Нептун».Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та командувача Військово-Морських сил ЗСУ затримала ще одного агента рф, який шпигував на ворога у Силах оборони.За матеріалами справи, фігурант готував повітряну атаку рашистів на українські ракетні комплекси «Нептун», які тримають під вогневим контролем прибережну акваторію Чорного моря.Як встановило розслідування, виконанням ворожого завдання займався 33-річний військовослужбовець, якого завербувала російська воєнна розвідка (більш відома як гру).За дорученням окупантів «кріт» мав передати їм геолокації підрозділу, де він проходить службу і який охороняє протикорабельні комплекси «Нептун» на півдні України.У разі отримання відповідних координат, ворог планував здійснити по них комбінований удар з використанням дронів-камікадзе та крилатих ракет.Перед початком атаки куратор мав попередити агента про відхід на «безпечну» відстань від зони вогневого ураження.Військова контррозвідка СБУ зірвала ворожі плани, коли своєчасно викрила «крота» і задокументувала його розвідактивність.Після убезпечення локацій Сил оборони Служба безпеки затримала фігуранта, коли він готував агентурний «звіт» для окупантів.Крім того, у процесі розслідування стало відомо, що фігурант додатково мав скоригувати ворожі обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де раніше проходив військову підготовку.За даними слідства, мобілізований потрапив у поле зору агресора під час поширення проросійських коментарів у чат-ботах міноборони рф.При обшуках у затриманого вилучено телефон із доказами його роботи на ворога.Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру з ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.