Воїни «Сталевої Сотки»: логісти волинської бригади
Сьогодні, 10:02
Бійці батальйону матеріального забезпечення волинської 100-ї окремої механізованої бригади – підрозділу, який відповідає у «Сталевій Сотці» за логістику.
Про це військова частина повідомила у фейсбуці.
Саме завдяки їм на фронт вчасно підвозяться боєприпаси, пальне, харчі тощо.
«Водночас, за плечима цих хлопців – досвід виконання бойових завдань безпосередньо на передовій», - йдеться у повідомленні.
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Про це військова частина повідомила у фейсбуці.
Саме завдяки їм на фронт вчасно підвозяться боєприпаси, пальне, харчі тощо.
«Водночас, за плечима цих хлопців – досвід виконання бойових завдань безпосередньо на передовій», - йдеться у повідомленні.
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