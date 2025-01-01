Воїни «Сталевої Сотки»: логісти волинської бригади

Воїни «Сталевої Сотки»: логісти волинської бригади
Бійці батальйону матеріального забезпечення волинської 100-ї окремої механізованої бригади – підрозділу, який відповідає у «Сталевій Сотці» за логістику.

Про це військова частина повідомила у фейсбуці.

Саме завдяки їм на фронт вчасно підвозяться боєприпаси, пальне, харчі тощо.

«Водночас, за плечима цих хлопців – досвід виконання бойових завдань безпосередньо на передовій», - йдеться у повідомленні.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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