«Боремося за кожне життя»: як на фронті працюють волинські бойові медики

«Боремося за кожне життя»: як на фронті працюють волинські бойові медики
Бойові медики волинської 100-ї окремої механізованої бригади працюють у шаленому темпі, адже від кожної хвилини залежить людське життя.

Про це йдеться у сюжеті Армія TV.

«Намагаємося врятувати всіх бійців та цивільних», - бойові медики 100 «cталевої» бригади працюють на стабілізаційному пункті, який вони використовують спільно з 5 штурмовою бригадою.

Цей стабпункт має достатньо сучасне обладнання. Насамперед тут проводять найкритичніші медичні операції, проте також можна зробити, наприклад, рентген чи УЗД.

У якому ритмі працюють медики 100 бригади та кого вони шукають до своєї команди — дивіться в сюжеті.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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