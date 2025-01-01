«Боремося за кожне життя»: як на фронті працюють волинські бойові медики
Сьогодні, 12:27
Бойові медики волинської 100-ї окремої механізованої бригади працюють у шаленому темпі, адже від кожної хвилини залежить людське життя.
Про це йдеться у сюжеті Армія TV.
«Намагаємося врятувати всіх бійців та цивільних», - бойові медики 100 «cталевої» бригади працюють на стабілізаційному пункті, який вони використовують спільно з 5 штурмовою бригадою.
Цей стабпункт має достатньо сучасне обладнання. Насамперед тут проводять найкритичніші медичні операції, проте також можна зробити, наприклад, рентген чи УЗД.
У якому ритмі працюють медики 100 бригади та кого вони шукають до своєї команди — дивіться в сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті Армія TV.
«Намагаємося врятувати всіх бійців та цивільних», - бойові медики 100 «cталевої» бригади працюють на стабілізаційному пункті, який вони використовують спільно з 5 штурмовою бригадою.
Цей стабпункт має достатньо сучасне обладнання. Насамперед тут проводять найкритичніші медичні операції, проте також можна зробити, наприклад, рентген чи УЗД.
У якому ритмі працюють медики 100 бригади та кого вони шукають до своєї команди — дивіться в сюжеті.
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