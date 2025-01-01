«Боремося за кожне життя»: як на фронті працюють волинські бойові медики

волинської 100-ї окремої механізованої бригади працюють у шаленому темпі, адже від кожної хвилини залежить людське життя.



Про це йдеться у



«Намагаємося врятувати всіх бійців та цивільних», - бойові медики 100 «cталевої» бригади працюють на стабілізаційному пункті, який вони використовують спільно з 5 штурмовою бригадою.



Цей стабпункт має достатньо сучасне обладнання. Насамперед тут проводять найкритичніші медичні операції, проте також можна зробити, наприклад, рентген чи УЗД.



У якому ритмі працюють медики 100 бригади та кого вони шукають до своєї команди — дивіться в сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бойові медикиокремої механізованої бригади працюють у шаленому темпі, адже від кожної хвилини залежить людське життя.Про це йдеться у сюжеті Армія TV.«Намагаємося врятувати всіх бійців та цивільних», - бойові медики 100 «cталевої» бригади працюють на стабілізаційному пункті, який вони використовують спільно з 5 штурмовою бригадою.Цей стабпункт має достатньо сучасне обладнання. Насамперед тут проводять найкритичніші медичні операції, проте також можна зробити, наприклад, рентген чи УЗД.У якому ритмі працюють медики 100 бригади та кого вони шукають до своєї команди — дивіться в сюжеті.

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