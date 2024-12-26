Головним покупцем волинського бурштину став Китай

реалізувало 6,25 тонни бурштину на 58,8 мільйона гривень, з яких значну частину експортували.



Про це пише



Основним покупцем волинського «сонячного каменя» став Китай, який придбав 86,76% від загального обсягу. Польща, як один із традиційних ринків для українського бурштину, закупила 9,84%, тоді як на внутрішньому ринку України купили всього 3,4%.



«Було налагоджено альтернативні логістичні маршрути через західні пункти пропуску, вдосконалено документообіг, а також укладено прямі угоди з надійними міжнародними партнерами, зокрема з Китаєм. Завдяки цьому підприємство зберегло стабільність поставок, підтримало темпи експорту та зуміло утримати свої позиції на зовнішніх ринках, продовжуючи просувати український бурштин як якісний і легальний продукт», – йдеться у дописі.



У 2024 році найбільше реалізували бурштину фракції 0-2 г (1 947,920 кг) та 2-5 г (1 312,722 кг), які мають високу цінність для ювелірних та художніх виробів.



Реалізація бурштину здійснюється КП «Волиньприродресурс» виключно за класифікатором Державного гемологічного центру Міністерства фінансів України, що забезпечує прозорість ціноутворення та відповідність стандартам якості. Вартість каменя залежить від його фракції (ваги) та групи якості.



Довідково:



Гірничовидобувне комунальне підприємство «Волиньприродресурс» створене у 2016 році з метою розвідування та розробки родовищ корисних копалин у Волинській області, таких як бурштин, торф та мідь. КП «Волиньприродресурс» є найбільшим комунальним підприємством, створеним для легального видобування бурштину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж минулого року комунальне підприємство «Волиньприродресурс»на 58,8 мільйона гривень, з яких значну частину експортували.Про це пише Район.Бізнес Основним покупцем волинського «сонячного каменя» став Китай, який придбав 86,76% від загального обсягу. Польща, як один із традиційних ринків для українського бурштину, закупила 9,84%, тоді як на внутрішньому ринку України купили всього 3,4%.«Було налагоджено альтернативні логістичні маршрути через західні пункти пропуску, вдосконалено документообіг, а також укладено прямі угоди з надійними міжнародними партнерами, зокрема з Китаєм. Завдяки цьому підприємство зберегло стабільність поставок, підтримало темпи експорту та зуміло утримати свої позиції на зовнішніх ринках, продовжуючи просувати український бурштин як якісний і легальний продукт», – йдеться у дописі.У 2024 році найбільше реалізували бурштину фракції 0-2 г (1 947,920 кг) та 2-5 г (1 312,722 кг), які мають високу цінність для ювелірних та художніх виробів.Реалізація бурштину здійснюється КП «Волиньприродресурс» виключно за класифікатором Державного гемологічного центру Міністерства фінансів України, що забезпечує прозорість ціноутворення та відповідність стандартам якості. Вартість каменя залежить від його фракції (ваги) та групи якості.

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