Грабував квартири: у Луцьку затримали серійного злодія

Працівники кримінальної поліції в лічені години затримали серійного крадія: йому загрожує до 8 років позбавлення волі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Лише протягом одного дня, 30 квітня, фігурант встиг проникнути у дві квартири лучан і обікрасти їх. Завдяки професійним і злагодженим діям кримінальної поліції, з залученням можливостей відділу кримінального аналізу, злочинна діяльність раніше судимого припинена.Учора на лінію 102 надійшло повідомлення від жінки, яка повідомила, що в її помешкання на проспекті Молоді проник невідомий в балаклаві та викрав грошові кошти (понад 10 тисяч гривень) і цінні золоті прикраси.Майже одночасно до поліції звернувся чоловік та розповів, що невідомий обчистив квартиру, яку він винаймає з дівчиною по проспекту Грушевського. Аналогічно, спритник поживився грішми (близько 16 тисяч гривень) та ювелірними виробами й біжутерією.Працівники кримінальної поліції негайно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити причетного: оглянули прилеглу територію, вилучили речові докази, опитали очевидців, переглянули гігабайти відео з камер та завдяки злагодженій роботі швидко вийшли на слід зловмисника.Близько 23 години в помешканні фігуранта по вулиці Ковельській провели невідкладний обшук та вилучили докази по справі, у тому числі, інструменти для злому квартир. Самого 35-річного зловмисника-волинянина, який раніше вже мав проблеми з законом, затримали в порядку ст. 208 КПК України.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі Луцького РУП оголосять йому про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу, санкція якої – до 8 років позбавлення волі.