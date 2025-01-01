Грабував квартири: у Луцьку затримали серійного злодія

Грабував квартири: у Луцьку затримали серійного злодія
Працівники кримінальної поліції в лічені години затримали серійного крадія: йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Лише протягом одного дня, 30 квітня, фігурант встиг проникнути у дві квартири лучан і обікрасти їх. Завдяки професійним і злагодженим діям кримінальної поліції, з залученням можливостей відділу кримінального аналізу, злочинна діяльність раніше судимого припинена.

Учора на лінію 102 надійшло повідомлення від жінки, яка повідомила, що в її помешкання на проспекті Молоді проник невідомий в балаклаві та викрав грошові кошти (понад 10 тисяч гривень) і цінні золоті прикраси.

Майже одночасно до поліції звернувся чоловік та розповів, що невідомий обчистив квартиру, яку він винаймає з дівчиною по проспекту Грушевського. Аналогічно, спритник поживився грішми (близько 16 тисяч гривень) та ювелірними виробами й біжутерією.

Працівники кримінальної поліції негайно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити причетного: оглянули прилеглу територію, вилучили речові докази, опитали очевидців, переглянули гігабайти відео з камер та завдяки злагодженій роботі швидко вийшли на слід зловмисника.
Грабував квартири: у Луцьку затримали серійного злодія

Близько 23 години в помешканні фігуранта по вулиці Ковельській провели невідкладний обшук та вилучили докази по справі, у тому числі, інструменти для злому квартир. Самого 35-річного зловмисника-волинянина, який раніше вже мав проблеми з законом, затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі Луцького РУП оголосять йому про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу, санкція якої – до 8 років позбавлення волі.
Грабував квартири: у Луцьку затримали серійного злодія
Грабував квартири: у Луцьку затримали серійного злодія

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Теги: Луцьк. грабіжник, поліція
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