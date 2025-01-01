У нацпарку на Волині виявили одного з найгарніших метеликів України: нові локації

У нацпарку на Волині виявили одного з найгарніших метеликів України: нові локації
У Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща" виявили нові локації рідкісного метелика — Дукачика блакитнуватого, занесеного до Червоної книги України.

Про це Суспільному розповів провідний фахівець з екологічної освіти Національного природного парку "Цуманська пуща" Максим Рудік.

29 квітня на території парку вперше було виявлено одного з найгарніших метеликів України — Подалірія, каже Максим Рудік. З його слів, цей метелик непритаманний поліському регіону, а частіше зустрічається на півдні України.

"Разом із ним спостерігали ще одного представника родини косатцюватих — Махаона. Ці два метелики до 2021 року були внесені до Червоної книги України", — каже фахівець.

Також працівники нацпарку відкрили нову локацію, де зафіксували метелика — Дукачика блакитнуватого, який занесений до Червоної книги України. Минулого року, каже Максим Рудік, цього метелика вперше виявили на території парку, але в інші локації.

Серед інших представників лускокрилих метеликів зафіксували: Зоряниця Аврора, Осадець Егерія, Дукачик грянець, Головчак мальвовий, Щербатку біле, біланів.
У нацпарку на Волині виявили одного з найгарніших метеликів України: нові локації

Серед бабок уже літають: Сіролютка руда, Cіролютка кільчаста, Тонкохвіст елегантний, Червоноочка наяда, Стрілка списоносна, Кордулія бронзова.
У нацпарку на Волині виявили одного з найгарніших метеликів України: нові локації
У нацпарку на Волині виявили одного з найгарніших метеликів України: нові локації

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Теги: Волинь, нацпарк, метелики
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