Стерненко заявив, що на нього напали: нападницю затримали

Сергій Стерненко заявив, що його поранили під час нападу.



Про це повідомив він сам, пише



За словами волонтера, загрози його життю немає і з ним усе гаразд. Він також натякнув, що до нападу причетні росіяни.



Нападницю на нього затримали, каже Стерненко. Він подякував Службі безпеки «за блискавичну реакцію»: «Якби не вони — я б нічого вже не міг писати».



Це не перший напад на волонтера. Він сам казав, що до 2018 року він пережив три замовні замахи.



Так, 24 травня 2018 року між ним, Іваном Кузнецовим та Олександром Ісайкулом виник конфлікт біля будинку активіста в Одесі. Тоді Стерненко завдав ножового поранення одному з нападників — Івану Кузнецову. Невдовзі той помер від отриманих ран.



На суді Стерненко наполягав, що захищався від нападу на себе й дівчину. Однак потерпілі та сторона обвинувачення наполягали, що він скоїв умисне вбивство. На це нібито вказували «подальші дії» після ударів активіста.



Зрештою, у 2023 році Приморський райсуд Одеси закрив справу проти нього, адже сторона обвинувачення не змогла довести його провину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтер та блогерзаявив, що його поранили під час нападу.Про це повідомив він сам, пише Громадське За словами волонтера, загрози його життю немає і з ним усе гаразд. Він також натякнув, що до нападу причетні росіяни.Нападницю на нього затримали, каже Стерненко. Він подякував Службі безпеки «за блискавичну реакцію»: «Якби не вони — я б нічого вже не міг писати».Це не перший напад на волонтера. Він сам казав, що до 2018 року він пережив три замовні замахи.Так, 24 травня 2018 року між ним,тавиник конфлікт біля будинку активіста в Одесі. Тоді Стерненко завдав ножового поранення одному з нападників — Івану Кузнецову. Невдовзі той помер від отриманих ран.На суді Стерненко наполягав, що захищався від нападу на себе й дівчину. Однак потерпілі та сторона обвинувачення наполягали, що він скоїв умисне вбивство. На це нібито вказували «подальші дії» після ударів активіста.Зрештою, у 2023 році Приморський райсуд Одеси закрив справу проти нього, адже сторона обвинувачення не змогла довести його провину.

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