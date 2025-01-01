Луцька громада попрощалася з Героєм Володимиром Мельничуком
Сьогодні, 14:51
Сьогодні, 1 травня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону військовослужбовця Володимира Мельничука.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Мельничук Володимир Миколайович (24.09.1996 року народження) загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новооленівка Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, близькими, бойовими побратимами долучився міський голова Ігор Поліщук.
Після завершення заупокійного богослужіння труну з тілом захисника пронесли Театральним майданом.
Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн України.
Місцем останнього спочинку Володимира Мельничука став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Низький уклін Герою та найщиріші співчуття його рідним і близьким.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Мельничук Володимир Миколайович (24.09.1996 року народження) загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новооленівка Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, близькими, бойовими побратимами долучився міський голова Ігор Поліщук.
Після завершення заупокійного богослужіння труну з тілом захисника пронесли Театральним майданом.
Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн України.
Місцем останнього спочинку Володимира Мельничука став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Низький уклін Герою та найщиріші співчуття його рідним і близьким.
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