Луцька громада попрощалася з Героєм Володимиром Мельничуком

Сьогодні, 1 травня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону військовослужбовцяПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Мельничук Володимир Миколайович (24.09.1996 року народження) загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новооленівка Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, близькими, бойовими побратимами долучився міський головаПісля завершення заупокійного богослужіння труну з тілом захисника пронесли Театральним майданом.Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн України.Місцем останнього спочинку Володимира Мельничука став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Низький уклін Герою та найщиріші співчуття його рідним і близьким.