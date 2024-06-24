«Ваш родич втрапив у ДТП»: судитимуть одесита, який у Луцьку ошукав двох пенсіонерів

«Ваш родич втрапив у ДТП»: на Волині жителя Одеси судитимуть за шахрайства.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове вчинення 39-річним жителем Одеси на Волині за попередньою змовою групою осіб шахрайств, а також крадіжки в умовах воєнного стану (ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 185 КК України).За даними слідства, раніше судимий за такі злочини чоловік із не встановленим поки спільником реалізовували схему шахрайства «Ваш родич потрапив у ДТП». Ця схема не нова. До жертв – переважно людей похилого віку – телефонує нібито лікар, який повідомляє прикру новину – хтось із рідних абонента втрапив у ДТП та потребує терміново дороговартісної операції. Звісно ж, є людина, яка може одразу приїхати по гроші та передати їх у лікарню.Налякані старенькі віддають усю наявну готівку шахраям, вважаючи, що таким чином рятують рідних. Так 18 березня 2025 року ошуканець реалізував у Луцьку дві таких оборудки. Його жертвами стали 93-річний житель Луцька, який віддав підозрюваному 2100 гривень та 400 доларів США, аби оплатити лікування онуки, та 85-річна лучанка, яка віддала 55 тисяч гривень на лікування дочки.З квартири пенсіонера зловмисник, окрім того, викрав дві золотих каблучки та сережки вартістю майже 10 тисяч гривень. Завдяки скоординованим діям правоохоронців зловмисника затримали того ж дня.Чоловік перебуває під вартою.Особу його спільника встановлюють.