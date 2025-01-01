48-річний лучанин викрав із сейфа понад 5 мільйонів гривень

Викрав із сейфа понад 5,6 млн грн – волинянин постане перед судом.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт про вчинення 48-річним жителем Луцька в умовах воєнного стану крадіжки в особливо великих розмірах, поєднаної з проникненням у приміщення (ч.5 ст. 185 КК України).За даними слідства, зранку 11 лютого 2025 року чоловік, знаючи паролі до системи охоронної сигналізації, проник в офісне приміщення в обласному центрі Волині та викрав із сейфа готівку в сумі 5 млн 682 тис. грн, а також файлові накопичувачі, завдавши власнику матеріальної шкоди на майже 5,7 млн гривень.Обвинувачений, який вже мав конфлікти із законом, перебуває під вартою.