48-річний лучанин викрав із сейфа понад 5 мільйонів гривень
Сьогодні, 16:03
Викрав із сейфа понад 5,6 млн грн – волинянин постане перед судом.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт про вчинення 48-річним жителем Луцька в умовах воєнного стану крадіжки в особливо великих розмірах, поєднаної з проникненням у приміщення (ч.5 ст. 185 КК України).
За даними слідства, зранку 11 лютого 2025 року чоловік, знаючи паролі до системи охоронної сигналізації, проник в офісне приміщення в обласному центрі Волині та викрав із сейфа готівку в сумі 5 млн 682 тис. грн, а також файлові накопичувачі, завдавши власнику матеріальної шкоди на майже 5,7 млн гривень.
Обвинувачений, який вже мав конфлікти із законом, перебуває під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт про вчинення 48-річним жителем Луцька в умовах воєнного стану крадіжки в особливо великих розмірах, поєднаної з проникненням у приміщення (ч.5 ст. 185 КК України).
За даними слідства, зранку 11 лютого 2025 року чоловік, знаючи паролі до системи охоронної сигналізації, проник в офісне приміщення в обласному центрі Волині та викрав із сейфа готівку в сумі 5 млн 682 тис. грн, а також файлові накопичувачі, завдавши власнику матеріальної шкоди на майже 5,7 млн гривень.
Обвинувачений, який вже мав конфлікти із законом, перебуває під вартою.
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