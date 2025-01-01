Діти з Луцької громади поїдуть у США на відпочинок та реабілітацію

Діти з Луцької громади поїдуть у США на відпочинок та реабілітацію
Протягом трьох тижнів 18 дітей, батьки яких загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні, відвідають місто Кент (штат Вашингтон).

Про це інформує Луцька міська рада, пише misto.media.

Діти поїдуть за кордон орієнтовно в кінці червня.

Відвідуватимуть екскурсії, атракціони та денні табори, організовані NGO «Together Ministry» (Співпраця, організована в рамках Меморандуму між Луцькою міською радою та NGO «Together Ministry») спільно з протестантськими церквами.

Сторона, що приймає, — українські християни-емігранти.

Програма:

1-й тиждень — адаптація у сім’ї;

2-й тиждень — денний україно-американський табір з заходами реабілітації, підтримки та допомоги дітям;

3-й тиждень — денні екскурсії до найбільших компаній Вашингтона: Microsoft, Amazon, Boeing, Google, Facebook та інші великих IT-компаній.

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Теги: Діти, Волинь, США
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