Діти з Луцької громади поїдуть у США на відпочинок та реабілітацію





Про це інформує Луцька міська рада, пише



Діти поїдуть за кордон орієнтовно в кінці червня.



Відвідуватимуть екскурсії, атракціони та денні табори, організовані NGO «Together Ministry» (Співпраця, організована в рамках Меморандуму між Луцькою міською радою та NGO «Together Ministry») спільно з протестантськими церквами.



Сторона, що приймає, — українські християни-емігранти.



Програма:



1-й тиждень — адаптація у сім’ї;



2-й тиждень — денний україно-американський табір з заходами реабілітації, підтримки та допомоги дітям;



3-й тиждень — денні екскурсії до найбільших компаній Вашингтона: Microsoft, Amazon, Boeing, Google, Facebook та інші великих IT-компаній.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом трьох тижнів 18 дітей, батьки яких загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні, відвідають місто Кент (штат Вашингтон).Про це інформує Луцька міська рада, пише misto.media Діти поїдуть за кордон орієнтовно в кінці червня.Відвідуватимуть екскурсії, атракціони та денні табори, організовані NGO «Together Ministry» (Співпраця, організована в рамках Меморандуму між Луцькою міською радою та NGO «Together Ministry») спільно з протестантськими церквами.Сторона, що приймає, — українські християни-емігранти.1-й тиждень — адаптація у сім’ї;2-й тиждень — денний україно-американський табір з заходами реабілітації, підтримки та допомоги дітям;3-й тиждень — денні екскурсії до найбільших компаній Вашингтона: Microsoft, Amazon, Boeing, Google, Facebook та інші великих IT-компаній.

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