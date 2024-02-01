Сховався у спальному відсіку вантажівки: у «Ягодині» виявили чоловіка, який хотів перетнути кордон

Сховався у спальному відсіку вантажівки: у «Ягодині» виявили чоловіка, який хотів перетнути кордон
У «Ягодині» прикордонники виявили чоловіка, який сховався у вантажівці.

Про це повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби.

Цієї ночі військовослужбовці Волинського прикордонного загону викрили спробу незаконного перетину державного кордону.

Під час перевірки вантажного автомобіля, який їхав на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин», інспектори виявили у спальному відсіку прихованого пасажира — громадянина України.

Чоловік мав намір потрапити до Польщі поза прикордонним контролем, сховавшись у спальному відсіку. Порушником виявився 48-річний житель Вінницької області.

За кермом транспортного засобу перебував громадянин Республіки Польща. В його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), тож за цим фактом прикордонники повідомили співробітників поліції.
Сховався у спальному відсіку вантажівки: у «Ягодині» виявили чоловіка, який хотів перетнути кордон

За спробу незаконного перетину кордону стосовно вінничанина складено адміністративний протокол за ст. 204-1 КУпАП. Рішення у справі прийматиме суд.

Сховався у спальному відсіку вантажівки: у «Ягодині» виявили чоловіка, який хотів перетнути кордон

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Теги: Ягодин, ухилянт, вантажівка
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