Сховався у спальному відсіку вантажівки: у «Ягодині» виявили чоловіка, який хотів перетнути кордон





Про це



Цієї ночі військовослужбовці Волинського прикордонного загону викрили спробу незаконного перетину державного кордону.



Під час перевірки вантажного автомобіля, який їхав на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин», інспектори виявили у спальному відсіку прихованого пасажира — громадянина України.



Чоловік мав намір потрапити до Польщі поза прикордонним контролем, сховавшись у спальному відсіку. Порушником виявився 48-річний житель Вінницької області.



За кермом транспортного засобу перебував громадянин Республіки Польща. В його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), тож за цим фактом прикордонники повідомили співробітників поліції.



За спробу незаконного перетину кордону стосовно вінничанина складено адміністративний протокол за ст. 204-1 КУпАП. Рішення у справі прийматиме суд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У «Ягодині» прикордонники виявили чоловіка, який сховався у вантажівці.Про це повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби.Цієї ночі військовослужбовці Волинського прикордонного загону викрили спробу незаконного перетину державного кордону.Під час перевірки вантажного автомобіля, який їхав на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин», інспектори виявили у спальному відсіку прихованого пасажира — громадянина України.Чоловік мав намір потрапити до Польщі поза прикордонним контролем, сховавшись у спальному відсіку. Порушником виявився 48-річний житель Вінницької області.За кермом транспортного засобу перебував громадянин Республіки Польща. В його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), тож за цим фактом прикордонники повідомили співробітників поліції.За спробу незаконного перетину кордону стосовно вінничанина складено адміністративний протокол за ст. 204-1 КУпАП. Рішення у справі прийматиме суд.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію