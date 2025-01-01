У Луцьку відбудуться поетичні читання Юрія Матевощука та Юрія Завадського

У Луцьку відбудуться поетичні читання Юрія Матевощука та Юрія Завадського
У рамках проєкту «Теплий вечір з військовим» 6 травня о 18:30 у «Культурному укритті» (вул.Яровиця, 15) відбудуться поетичні читання та розмова про літературу, війну й пам’ять.

До Луцька завітають поет, перекладач, журналіст, менеджер культурних проєктів і військовослужбовець Юрій Матевощук та поет, перекладач і видавець Юрій Завадський.

Юрій Матевощук представить свою нову збірку «Книга скарг», до якої увійшли 180 віршів, написаних упродовж останніх 15 років. У ній – хуліганська поезія, інтимна лірика, вірші про рідне місто і, звісно, тексти, народжені на війні. Книгу можна буде придбати під час заходу.

Юрій Завадський почитає поезії з майбутньої збірки «Собака біжить».
Учасники події говоритимуть про те, як поет стає воїном – і як воїн не втрачає поета в собі. Про слова, які довго не пишуться, але важать більше, ніж раніше. І, звісно, читатимуть вірші.

Локація: Культурне укриття (вул. Яровиця,15)

Час: 6 травня, 18:30

Вхід за попередньою реєстрацією:

Організатори: Літературна платформа «Фронтера» у партнерстві з театром «Гармидер» та платформою «Алгоритм дій».

У Луцьку відбудуться поетичні читання Юрія Матевощука та Юрія Завадського

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