У Луцьку чоловік накинувся та побив патрульного, який проїхав на виклик









У той вечір екіпаж правоохоронців прибув за викликом "бійка" в магазин "Жульєн", що на вулиці Польовій. Але один із чоловіків, які брали участь у конфлікті, накинувся на поліцейського, завдаючи йому ударів руками й ногами.



Патрульний отримав низку тілесних ушкоджень: забої, садна, гематому на потилиці. Експертиза встановила, що ушкодження належать до категорії легких.



Разом з цим, обвинуваченого судили за ще один давніший злочин — побиття й пограбування, скоєне ним ще у 2019 році, коли той був неповнолітнім. Тоді зловмисник побив чоловіка на зупинці громадського транспорту та відібрав у нього телефон, гаманець, гроші й каблучку.



Підсудного визнали винним за обома статтями — за умисне нанесення тілесних ушкоджень працівнику поліції та грабіж — однак йому вдалося уникнути ув’язнення. Чоловіку призначили лиш випробувальний строк на 1 рік і 6 місяців.



Суд врахував низку пом'якшувальних обставин: обвинувачений раніше не мав судимостей, повністю визнав вину, щиро розкаявся, добровільно відшкодував збитки, має постійне місце проживання та проблеми зі здоров’ям — він є інвалідом. Крім того, чоловік є учасником бойових дій.



Якщо лучанин дотримуватиметься закону протягом випробувального терміну — він залишиться на свободі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому міськрайонному суді розглянули справу проти місцевого жителя, який накинувся та побив працівника патрульної поліції. Разом із цим злочином під час засідання розглядали ще один — вчинений обвинуваченим ще п’ять років тому, коли він був неповнолітнім. Суд над лучанином відбувся днями, 25 квітня. А сам інцидент трапився кілька місяців тому, 1 лютого 2025 року.У той вечір екіпаж правоохоронців прибув за викликом "бійка" в магазин "Жульєн", що на вулиці Польовій. Але один із чоловіків, які брали участь у конфлікті, накинувся на поліцейського, завдаючи йому ударів руками й ногами.Патрульний отримав низку тілесних ушкоджень: забої, садна, гематому на потилиці. Експертиза встановила, що ушкодження належать до категорії легких.Разом з цим, обвинуваченого судили за ще один давніший злочин — побиття й пограбування, скоєне ним ще у 2019 році, коли той був неповнолітнім. Тоді зловмисник побив чоловіка на зупинці громадського транспорту та відібрав у нього телефон, гаманець, гроші й каблучку.Підсудного визнали винним за обома статтями — за умисне нанесення тілесних ушкоджень працівнику поліції та грабіж — однак йому вдалося уникнути ув’язнення. Чоловіку призначили лиш випробувальний строк на 1 рік і 6 місяців.Суд врахував низку пом'якшувальних обставин: обвинувачений раніше не мав судимостей, повністю визнав вину, щиро розкаявся, добровільно відшкодував збитки, має постійне місце проживання та проблеми зі здоров’ям — він є інвалідом. Крім того, чоловік є учасником бойових дій.Якщо лучанин дотримуватиметься закону протягом випробувального терміну — він залишиться на свободі.

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