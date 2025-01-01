У Луцьку під час комендантської години затримали 46-річну п'яну водійку

У Луцьку під час комендантської години затримали 46-річну п'яну водійку
Сьогодні в Луцьку, під час дії комендантської години, патрульні зупинили автомобіль Kia.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час спілкування з 46-річною водійкою інспектори помітили в неї ознаки алкогольного сп’яніння.

Жінці запропонували пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,80 проміле.

Ще одного нетверезого водія патрульні зупинили на проспекті Волі. Під час розмови з 21-річним водієм вони також помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич виявив бажання пройти огляд у медичному закладі. Висновок лікаря-нарколога — позитивний.

В обох випадках патрульні відсторонили водіїв від керування транспортними засобами та оформили відповідні адміністративні матеріали.

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Теги: патрульні, Волинь
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