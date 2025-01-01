Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 2 травня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту 0-2°, вдень 19-21° тепла.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту 0-3°, вдень 17-22° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 2 травня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту 0-2°, вдень 19-21° тепла.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту 0-3°, вдень 17-22° тепла.
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