Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 2 травня

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту 0-2°, вдень 19-21° тепла.

Область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту 0-3°, вдень 17-22° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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