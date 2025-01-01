Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 2 травня



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту 0-2°, вдень 19-21° тепла.



Область



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту 0-3°, вдень 17-22° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту 0-2°, вдень 19-21° тепла.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту 0-3°, вдень 17-22° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію