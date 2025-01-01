На Волині родині загиблого Героя Едуарда Вовчука вручили посмертну нагороду
Сьогодні, 20:38
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку відповідно до Указу Президента України №880/2024 від 25 грудня 2024 року солдата Едуарда Васильовича Вовчука удостоїли державної нагороди - ордена “За мужність” ІІІ ступеня посмертно.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Сьогодні, 1 травня, представники Другого відділу Луцького районного територіального центру комплектування та Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук передали нагороду родині загиблого Героя.
Очільник громади подякував батькам за подвиг сина-Героя, за його безмежну жертовність та вірність Україні. Адже Едуард Вовчук став одним з Героїв, які ціною власного життя заплатили на нашу свободу та незалежність.
Нагадаємо, солдат 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Едуард Васильович Вовчук, 1982 року народження, загинув 28 серпня 2024 року під час бойового завдання в районі населеного пункту Парасковіївка Покровського району Донецької області.
2 вересня 2024 року загиблий захисник Едуард Вовчук знайшов останній спочинок на Алеї Слави у рідному місті Рожище.
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Сьогодні, 1 травня, представники Другого відділу Луцького районного територіального центру комплектування та Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук передали нагороду родині загиблого Героя.
Очільник громади подякував батькам за подвиг сина-Героя, за його безмежну жертовність та вірність Україні. Адже Едуард Вовчук став одним з Героїв, які ціною власного життя заплатили на нашу свободу та незалежність.
Нагадаємо, солдат 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Едуард Васильович Вовчук, 1982 року народження, загинув 28 серпня 2024 року під час бойового завдання в районі населеного пункту Парасковіївка Покровського району Донецької області.
2 вересня 2024 року загиблий захисник Едуард Вовчук знайшов останній спочинок на Алеї Слави у рідному місті Рожище.
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