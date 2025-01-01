Верховний суд: під час воєнного стану релігія не звільняє від військової служби

Верховний суд: під час воєнного стану релігія не звільняє від військової служби


Верховний Суд України заявив, що під час дії воєнного стану громадяни, незалежно від релігійних переконань, зобов’язані виконувати військовий обов’язок.
Про це повідомила пресслужба суду.

Йдеться про справу, в якій чоловіка засудили до трьох років ув’язнення за ухилення від мобілізації. Обвинувачений, що є вірянином Свідків Єгови, не з’явився до ТЦК після вручення повістки. Захист наполягав, що його відмова пов’язана з релігійними переконаннями, які не дозволяють проходити жодну форму військової служби.

Втім, Верховний Суд постановив, що в умовах воєнного стану релігія не є підставою для ухилення. Альтернативна (невійськова) служба діє лише у мирний час. Під час мобілізації "обов’язок захисту України покладається на всіх громадян", зазначили у рішенні.

Суд також послався на практику Європейського суду з прав людини, наголосивши, що жодне з його рішень не ухвалювалося в умовах повномасштабної війни, як в Україні. Відтак, воєнний стан є "вагомою причиною", що вимагає залучення всіх громадян до оборони держави, включно зі Свідками Єгови.

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Теги: війна, військова служба
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