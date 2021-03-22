Китай став найбільшим покупцем волинського бурштину в 2024 році

Китай став найбільшим покупцем волинського бурштину в 2024 році
Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» у 2024 році реалізувало 6,25 тонни бурштину на 58,8 мільйона гривень, з яких значну частину експортували.

Про це йдеться на сайті підприємства.

Основним покупцем волинського «сонячного каменя» став Китай, який придбав 86,76% від загального обсягу. Польща, як один із традиційних ринків для українського бурштину, закупила 9,84%, тоді як на внутрішньому ринку України купили всього 3,4%.

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Теги: бурштин, Волиньприродресурс
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