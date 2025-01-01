Трамп делікатно прибрав Волца з посади: що придумав на цей раз
01 травня, 23:19
Майк Волц залишив посади радника з національної безпеки президента США Дональда Трампа. Його обов'язки виконуватиме Марко Рубіо.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп повідомив у Truth Social.
"Я радий повідомити, що висуваю Майка Волца на посаду наступного посла Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй", - написав Трамп.
Трамп похвалив роботу Волца на посаді радника з національної безпеки, адже той "докладав усіх зусиль, щоб поставити інтереси нашої країни на перше місце".
Відомо, що тимчасово обов'язки радника з національної безпеки буде держсекретар Марко Рубіо, який паралельно продовжить роботу і в Держдепі.
"Разом ми продовжимо невпинно боротися за те, щоб Америка і весь світ знову стали безпечними. Дякуємо вам за увагу до цього питання", - написав Трамп.
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Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп повідомив у Truth Social.
"Я радий повідомити, що висуваю Майка Волца на посаду наступного посла Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй", - написав Трамп.
Трамп похвалив роботу Волца на посаді радника з національної безпеки, адже той "докладав усіх зусиль, щоб поставити інтереси нашої країни на перше місце".
Відомо, що тимчасово обов'язки радника з національної безпеки буде держсекретар Марко Рубіо, який паралельно продовжить роботу і в Держдепі.
"Разом ми продовжимо невпинно боротися за те, щоб Америка і весь світ знову стали безпечними. Дякуємо вам за увагу до цього питання", - написав Трамп.
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