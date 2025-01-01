2 травня на Волині: гортаючи календар

2 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують день народження журналіст Юрій Горбач (на фото) та журналіст і телеведучий Роман Вербич.

Їм, а також сьогоднішнім іменинникам – усім, хто носить ім’я Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя , – зичимо здоров’я, любові й достатку.

2 травня 1960 року відбувся перший матч футбольної команди «Волинь» на луцькому стадіоні «Авангард». Того дня лучани грали проти миколаївського «Суднобудівника».

Гра закінчилася рахунком 0:0.

За новим церковним календарем 2 травня відзначають день святителя Афанасія Великого – архієпископа Олександрійського; перенесення мощів князів Бориса і Гліба; святителя Афанасія – патріарха Константинопольського; Лубенського чудотворця, благовірного царя Бориса, просвітителя болгар.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
2 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трамп делікатно прибрав Волца з посади: що придумав на цей раз
01 травня, 23:19
Театр «Гармидер» з Луцька оголосив репертуар на травень
01 травня, 22:44
Китай став найбільшим покупцем волинського бурштину в 2024 році
01 травня, 22:12
Зеленський розкрив перші результати розмови з Трампом у Ватикані
01 травня, 21:45
Схожі новини
30 квітня на Волині: гортаючи календар 30 квітня на Волині: гортаючи календар
30 квітня, 00:00
Радониця 2025 року: якого числа, як поминати родичів і що нести на цвинтар Радониця 2025 року: якого числа, як поминати родичів і що нести на цвинтар
28 квітня, 05:17
28 квітня на Волині: гортаючи календар 28 квітня на Волині: гортаючи календар
28 квітня, 00:00
26 квітня на Волині: гортаючи календар 26 квітня на Волині: гортаючи календар
26 квітня, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
2 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Трамп делікатно прибрав Волца з посади: що придумав на цей раз
01 травня, 23:19
 0
Театр «Гармидер» з Луцька оголосив репертуар на травень
01 травня, 22:44
 0
Китай став найбільшим покупцем волинського бурштину в 2024 році
01 травня, 22:12
 0
Зеленський розкрив перші результати розмови з Трампом у Ватикані
01 травня, 21:45
 0
Медіа
відео
1/8