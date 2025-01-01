Гривня послабилася до долара: офіційний курс валют на п'ятницю

Гривня послабилася до долара: офіційний курс валют на п'ятницю
Національний банк України встановив на п'ятницю, 2 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 47,08 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,62/41,65 грн/дол., а євро - 47,13/47,15 грн/євро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гривня послабилася до долара: офіційний курс валют на п'ятницю
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 2-3 травня
Сьогодні, 01:30
2 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трамп делікатно прибрав Волца з посади: що придумав на цей раз
01 травня, 23:19
Театр «Гармидер» з Луцька оголосив репертуар на травень
01 травня, 22:44
Схожі новини
Курс валют на 30 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий Курс валют на 30 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
30 квітня, 03:11
Курс валют на 28 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 28 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
28 квітня, 03:11
Курс валют на 26 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий Курс валют на 26 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
26 квітня, 03:11
Курс валют на 24 квітня: НБУ різко підвищив курс долара і опустив євро Курс валют на 24 квітня: НБУ різко підвищив курс долара і опустив євро
24 квітня, 03:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Гривня послабилася до долара: офіційний курс валют на п'ятницю
Сьогодні, 03:11
 0
Магнітні бурі: прогноз на 2-3 травня
Сьогодні, 01:30
 0
2 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Трамп делікатно прибрав Волца з посади: що придумав на цей раз
01 травня, 23:19
 0
Театр «Гармидер» з Луцька оголосив репертуар на травень
01 травня, 22:44
 0
Медіа
відео
1/8