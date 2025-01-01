Гривня послабилася до долара: офіційний курс валют на п'ятницю
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив на п'ятницю, 2 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником.
Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 47,08 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,62/41,65 грн/дол., а євро - 47,13/47,15 грн/євро.
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Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 47,08 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,62/41,65 грн/дол., а євро - 47,13/47,15 грн/євро.
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