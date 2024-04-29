Коли садити картоплю та інші овочі в травні 2025: місячний календар вдалих днів

Коли садити картоплю та інші овочі в травні 2025: місячний календар вдалих днів
Травень - "найгарячіший" місяць для дачників, коли у них найбільше роботи на ділянці. Час сіяти насіння і пересаджувати розсаду, доглядати за садом, а також починати боротьбу з бур'янами і шкідниками. Це дуже відповідальний період - якщо щось забути, то потім не надолужите.

Люди давно помітили вплив Місяця на здоров'я рослин. Щоб посаджені культури швидко прижилися і дали хороший урожай, використовуйте місячний посівний календар. Він вкаже найурожайніші дні місяця і попередить про безплідні дати, передає УНІАН.

Посівний календар на травень 2025 - які дні найвдаліші
Календар садівника ґрунтується на фазі Місяця і числі місячних діб. Серед дачників існує повір'я, що в період Місяця, що росте, потрібно садити рослини, які плодоносять над землею, а в спадний - коренеплоди.

Найсприятливіші для посівів дні травня це 1-3, 6-8, 10, 16, 21-22, 29-30 число.

Неврожайні дні - 4, 11-13, 15, 19, 23, 26-27 число.

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Теги: травень, календар городника
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