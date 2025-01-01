Ціни шокують: як здорожчали продукти в супермаркеті від 2021 року





Про це йдеться у відео TikTok від користувачки @двіреальні, переє



Відвідувачки супермаркету знайшли каталог товарів АТБ за 2021 рік і порівняли вказані в ньому ціни з теперішніми.



Кава «Якобс», яка 2021 року коштувала 39,90 грн, зараз продається за акційною ціною 149,90 грн.



Консерва «Скумбрія» продається в супермаркеті за 94,40 грн, а раніше вона коштувала 41,20, тобто 4 роки тому за ці гроші можна було купити дві такі баночки.



Сир твердий «Тенеро» тепер коштує 80,90 грн, а 2021 року його ціна була всього 33,50 грн.



Лікер Sheridans, який коштував 434,50 грн, тепер продається за 875 грн.



Масло селянське «Ферма» в 400-грамовій пачці коштує 235,90 грн, а 2021 року його ціна була 69,90 грн.



Пиво «Корона», яке 2021 року коштувало 21,90 грн, зараз продається за ціною 71,50 грн.



Раніше морозиво можна було купити за 9,90 грн, а зараз — 35,90 грн.



Макаронні вироби 2021 року коштували 22,30 грн, зараз — 55,50 грн.



Змінилися ціни не лише на продукти, а й на супутні товари, які продаються у супермаркетах.



Зокрема, дитячі підгузки «Міні Бі» раніше коштували 174,90 грн, зараз — 309,00 грн. Зубна паста, яка коштувала 39,80 грн, зараз має ціну 88,90 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ціни на продукти в українському супермаркеті 2025 року різко зросли порівняно з їхньою вартістю всього 4 роки тому, ще до повномасштабного вторгнення РФ до України.Про це йдеться у відео TikTok від користувачки @двіреальні, переє ТСН Відвідувачки супермаркету знайшли каталог товарів АТБ за 2021 рік і порівняли вказані в ньому ціни з теперішніми.Кава «Якобс», яка 2021 року коштувала 39,90 грн, зараз продається за акційною ціною 149,90 грн.Консерва «Скумбрія» продається в супермаркеті за 94,40 грн, а раніше вона коштувала 41,20, тобто 4 роки тому за ці гроші можна було купити дві такі баночки.Сир твердий «Тенеро» тепер коштує 80,90 грн, а 2021 року його ціна була всього 33,50 грн.Лікер Sheridans, який коштував 434,50 грн, тепер продається за 875 грн.Масло селянське «Ферма» в 400-грамовій пачці коштує 235,90 грн, а 2021 року його ціна була 69,90 грн.Пиво «Корона», яке 2021 року коштувало 21,90 грн, зараз продається за ціною 71,50 грн.Раніше морозиво можна було купити за 9,90 грн, а зараз — 35,90 грн.Макаронні вироби 2021 року коштували 22,30 грн, зараз — 55,50 грн.Змінилися ціни не лише на продукти, а й на супутні товари, які продаються у супермаркетах.Зокрема, дитячі підгузки «Міні Бі» раніше коштували 174,90 грн, зараз — 309,00 грн. Зубна паста, яка коштувала 39,80 грн, зараз має ціну 88,90 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію