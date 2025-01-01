На Донеччині загинув Герой з Луцька Тарас Корніюк

На Донеччині загинув Герой з Луцька Тарас Корніюк
На війні загинув Герой з Луцька Тарас Корніюк.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Лучанин Корніюк Тарас Анатолійович, 04.08.1986 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номера обслуги 2 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 4 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону.

Солдат Корніюк Тарас Анатолійович загинув 19.10.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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