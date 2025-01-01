На Донеччині загинув Герой з Луцька Тарас Корніюк

Тарас Корніюк.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Корніюк Тарас Анатолійович, 04.08.1986 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номера обслуги 2 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 4 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону.



Солдат Корніюк Тарас Анатолійович загинув 19.10.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ЛуцькаПро це повідомив міський голова Луцька"На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Корніюк Тарас Анатолійович, 04.08.1986 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номера обслуги 2 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 4 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону.Солдат Корніюк Тарас Анатолійович загинув 19.10.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію