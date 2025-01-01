Без матері лишилися троє синів: на Волині засудили водія, який насмерть збив жінку та втік









Як усе було?

Інцидент трапився ввечері на вулиці Героїв Майдану у селі Гораймівка. Водій, керуючи автомобілем FORD TRANSIT, здійснив наїзд на пішохідку, яка рухалася узбіччям дороги. Чоловік не надав їй жодної допомоги, а просто покинув місце автопригоди.



Жінка отримала численні важкі травми: розтрощення голови; переломи ребер зліва, з розривами плеври та внутрішніми крововиливами; розриви верхньої долі лівої легені; крововиливи в корінь легенів, селезінку, тканини навколо нирок та підшлункової залози. Вона померла на місці від тяжкої тупої поєднаної травми тіла.



З'ясувалося, що в момент ДТП вона саме йшла в гості до своєї матері на спільну родинну вечерю.



Суд над водієм

За словами самого обвинуваченого, причиною його неуважності в той вечір стала негода, дощ і відсутність освітлення. Він запевняв суд, що рухався зі швидкістю приблизно 30 км/год, коли раптово відчув удар і помітив тінь біля правої фари.



Чоловік зазначив, що коли побачивши стан жінки, вирішив, що вона мертва, злякався і поїхав додому, залишивши тіло на узбіччі. Поліцію він не викликав, нікому про інцидент не повідомив. Лише після приїзду правоохоронців зізнався у скоєному.



На суді він визнав свою провину, висловив каяття та просив суд про м’яке покарання. За його словами, він перебував у сильному шоці після інциденту.



Син загиблої, який виступив у суді як потерпілий, розповів, що внаслідок трагедії він та його два брати залишилися без матері. Наймолодшому — лише 15 років, він проживав разом із загиблою і тепер залишився повністю без батьківського піклування. Старший брат мешкає за кордоном, тож обов’язок опіки взяв на себе середній син.



Вирок

Суд визнав водія винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини, а також у залишенні людини в небезпеці. Йому призначили покарання у вигляді 3 років та 6 місяців позбавлення волі.



Також чоловік не зможе керувати транспортом протягом трьох років. Крім того, зобов’язаний виплатити моральну шкоду рідним загиблої. Загалом — мільйон гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневицькому районному суді слухали справу щодо 65-річного пенсіонера. Кілька місяців тому чоловік збив 48-річну жінку та втік з місця ДТП , залишивши важкопоранену без допомоги. Вирок обвинуваченому винесли днями, 24 квітня, а сама дорожньо-транспортна пригода сталася 27 грудня 2024 року.Інцидент трапився ввечері на вулиці Героїв Майдану у селі Гораймівка. Водій, керуючи автомобілем FORD TRANSIT, здійснив наїзд на пішохідку, яка рухалася узбіччям дороги. Чоловік не надав їй жодної допомоги, а просто покинув місце автопригоди.Жінка отримала численні важкі травми: розтрощення голови; переломи ребер зліва, з розривами плеври та внутрішніми крововиливами; розриви верхньої долі лівої легені; крововиливи в корінь легенів, селезінку, тканини навколо нирок та підшлункової залози. Вона померла на місці від тяжкої тупої поєднаної травми тіла.З'ясувалося, що в момент ДТП вона саме йшла в гості до своєї матері на спільну родинну вечерю.За словами самого обвинуваченого, причиною його неуважності в той вечір стала негода, дощ і відсутність освітлення. Він запевняв суд, що рухався зі швидкістю приблизно 30 км/год, коли раптово відчув удар і помітив тінь біля правої фари.Чоловік зазначив, що коли побачивши стан жінки, вирішив, що вона мертва, злякався і поїхав додому, залишивши тіло на узбіччі. Поліцію він не викликав, нікому про інцидент не повідомив. Лише після приїзду правоохоронців зізнався у скоєному.На суді він визнав свою провину, висловив каяття та просив суд про м’яке покарання. За його словами, він перебував у сильному шоці після інциденту.Син загиблої, який виступив у суді як потерпілий, розповів, що внаслідок трагедії він та його два брати залишилися без матері. Наймолодшому — лише 15 років, він проживав разом із загиблою і тепер залишився повністю без батьківського піклування. Старший брат мешкає за кордоном, тож обов’язок опіки взяв на себе середній син.Суд визнав водія винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини, а також у залишенні людини в небезпеці. Йому призначили покарання у вигляді 3 років та 6 місяців позбавлення волі.Також чоловік не зможе керувати транспортом протягом трьох років. Крім того, зобов’язаний виплатити моральну шкоду рідним загиблої. Загалом — мільйон гривень.

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