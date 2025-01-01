Рятують озеро від нечистот: у селі на Волині облаштовують каналізацію

облаштування каналізації протяжністю майже 8 кілометрів. У рамках проєкту "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження західної України та східної Польщі" запланована і реконструкція каналізаційної мережі у селищі Шацьк.



Про це пише Олега Парфенюка.



Він розповів, що будівництво стартувало торік 1 червня.



Орієнтовно 1400 людей і 310 нових абонентів користуватимуться цією послугою після завершення робіт. Також робитимуть і водопровідну мережу.



"Стічні води, які продукуються місцевими мешканцями, потрапляють в озера та суттєво шкодять екології. Один проєкт вже був реалізований. Зараз мова йде про будівництво нових мереж в селі Пульмо і частина каналізації в Шацьку теж буде реконструйована для того, аби уникнути потрапляння нечистот в озера", — сказав Олег Парфенюк.



Як реагують жителі Шацької громади на зведення каналізаційних мереж



Житель Пульма Іван Порва щомісяця викачує вигрібну яму, проте, з його слів, це дорого: за викачування нечистот за раз платить майже тисячу гривень.



"А то собі сам яму копай, не має де подітися. А так по настоящому буде зроблено. Каналізація буде, то буде нормально! Викачуй яму ту через пару днів — то ж не робота". — зазначив пенсіонер.



Зі слів координатора проєкту Олега Парфенюка, проєкт фінансується Європейською комісією. Майже 2 мільйони євро – грантові гроші. Ще 10% або 220 тисяч євро або понад 10 мільйонів гривень виділять з обласного бюджету.



Староста Пульмівського старостинського округу Оксана Тумік зазначила: централізоване каналізування покращить екологічну ситуацію у громаді та навколо Шацьких озер.



"Жителі села Пульмо недотичні, ніхто нічого не складався. У літній період коли доволі багато туристів в нас на території це призводить, що в людей вигрібні ями, людям потрібно дуже часто викачувати ті ями. Централізоване каналізування дасть змогу людям відчути, що ці нечистоти не попадають в озеро, в ґрунти", — говорить посадовиця.



Зі слів старости округу, за межами села Пульмо збудована насосна станція, яка буде перекачувати всю каналізацію. "Частково в нас вже проканалізовано урочища Мукошин, Загір'я. Це ті масиви, що дотичні до озера Світязь", — підкреслила посадовиця.



Житель села Пульмо Олександр Шульга зазначив: люди в селі задоволені будівництвом каналізаційної мережі.



"Поки не було, робили ями. Відстійники, в кого такі потреби були. Скати клали старі, щоб воно розсасувалося. Туалети — це рідкість, щоб в будинках були. Може де в селі пару в кого і є. Може ванна в кого де є, тільки для своїх потреб", — сказав пенсіонер.



Проєкт "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження західної України та східної Польщі" триватиме до 30 листопада 2026 року, додав координатор Олег Парфенюк.



Загальний бюджет проєкту для всіх партнерів становить майже 8 мільйонів євро, додав координатор проєкту Олег Парфенюк. Шацька громада витратить 2 мільйони 200 тисяч євро, долучать гроші та з обласного бюджету.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже рік у селі Пульмо Шацької громади триваєпротяжністю майже 8 кілометрів. У рамках проєкту "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження західної України та східної Польщі" запланована і реконструкція каналізаційної мережі у селищі Шацьк.Про це пише Суспільне з посиланням на координатора проєктуВін розповів, що будівництво стартувало торік 1 червня.Орієнтовно 1400 людей і 310 нових абонентів користуватимуться цією послугою після завершення робіт. Також робитимуть і водопровідну мережу."Стічні води, які продукуються місцевими мешканцями, потрапляють в озера та суттєво шкодять екології. Один проєкт вже був реалізований. Зараз мова йде про будівництво нових мереж в селі Пульмо і частина каналізації в Шацьку теж буде реконструйована для того, аби уникнути потрапляння нечистот в озера", — сказав Олег Парфенюк.Житель Пульмащомісяця викачує вигрібну яму, проте, з його слів, це дорого: за викачування нечистот за раз платить майже тисячу гривень."А то собі сам яму копай, не має де подітися. А так по настоящому буде зроблено. Каналізація буде, то буде нормально! Викачуй яму ту через пару днів — то ж не робота". — зазначив пенсіонер.Зі слів координатора проєкту Олега Парфенюка, проєкт фінансується Європейською комісією. Майже 2 мільйони євро – грантові гроші. Ще 10% або 220 тисяч євро або понад 10 мільйонів гривень виділять з обласного бюджету.Староста Пульмівського старостинського округузазначила: централізоване каналізування покращить екологічну ситуацію у громаді та навколо Шацьких озер."Жителі села Пульмо недотичні, ніхто нічого не складався. У літній період коли доволі багато туристів в нас на території це призводить, що в людей вигрібні ями, людям потрібно дуже часто викачувати ті ями. Централізоване каналізування дасть змогу людям відчути, що ці нечистоти не попадають в озеро, в ґрунти", — говорить посадовиця.Зі слів старости округу, за межами села Пульмо збудована насосна станція, яка буде перекачувати всю каналізацію. "Частково в нас вже проканалізовано урочища Мукошин, Загір'я. Це ті масиви, що дотичні до озера Світязь", — підкреслила посадовиця.Житель села Пульмозазначив: люди в селі задоволені будівництвом каналізаційної мережі."Поки не було, робили ями. Відстійники, в кого такі потреби були. Скати клали старі, щоб воно розсасувалося. Туалети — це рідкість, щоб в будинках були. Може де в селі пару в кого і є. Може ванна в кого де є, тільки для своїх потреб", — сказав пенсіонер.Проєкт "Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження західної України та східної Польщі" триватиме до 30 листопада 2026 року, додав координатор Олег Парфенюк.Загальний бюджет проєкту для всіх партнерів становить майже 8 мільйонів євро, додав координатор проєкту Олег Парфенюк. Шацька громада витратить 2 мільйони 200 тисяч євро, долучать гроші та з обласного бюджету.

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