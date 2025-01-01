Сина Богуслаєва затримали у Монако, - СБУ
Сьогодні, 10:29
У Монако затримали сина експрезидента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва – Олександра, який разом із батьком фігурує у справі про розкрадання активів промислового гіганта.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили масштабну схему розкрадання активів АТ «Мотор Січ». Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів США.
За результатами роботи спільної слідчої групи СБУ та ОГП, правоохоронних органів Князівства Монако та Французької Республіки в Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі, який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта.
Відповідно до матеріалів провадження затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам.
Для реалізації оборудки на той час керівник Мотор Січі організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій.
Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.
Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС.
У ході міжнародного розслідування проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.
Слідчі Служби безпеки повідомили сину експрезидента Мотор Січі про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також нову підозру отримав ексочільник Мотор Січі, який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з рф. Його злочини додатково кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
▪ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили масштабну схему розкрадання активів АТ «Мотор Січ». Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів США.
За результатами роботи спільної слідчої групи СБУ та ОГП, правоохоронних органів Князівства Монако та Французької Республіки в Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі, який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта.
Відповідно до матеріалів провадження затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам.
Для реалізації оборудки на той час керівник Мотор Січі організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій.
Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.
Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС.
У ході міжнародного розслідування проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.
Слідчі Служби безпеки повідомили сину експрезидента Мотор Січі про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також нову підозру отримав ексочільник Мотор Січі, який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з рф. Його злочини додатково кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
▪ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сина Богуслаєва затримали у Монако, - СБУ
Сьогодні, 10:29
Удар по Запоріжжю: росія поцілила у залізничне підприємство
Сьогодні, 10:01
Без матері лишилися троє синів: на Волині засудили водія, який насмерть збив жінку та втік
Сьогодні, 10:00