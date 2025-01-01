Сина Богуслаєва затримали у Монако, - СБУ

У Монако затримали сина експрезидента «Мотор Січі», який разом із батькомпро розкрадання активів промислового гіганта.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили масштабну схему розкрадання активів АТ «Мотор Січ». Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів США.За результатами роботи спільної слідчої групи СБУ та ОГП, правоохоронних органів Князівства Монако та Французької Республіки в Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі, який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта.Відповідно до матеріалів провадження затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам.Для реалізації оборудки на той час керівник Мотор Січі організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій.Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС.У ході міжнародного розслідування проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.Слідчі Служби безпеки повідомили сину експрезидента Мотор Січі про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Також нову підозру отримав ексочільник Мотор Січі, який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з рф. Його злочини додатково кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України:▪ ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);▪ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.