Сина Богуслаєва затримали у Монако, - СБУ

Сина Богуслаєва затримали у Монако, - СБУ
У Монако затримали сина експрезидента «Мотор Січі» В'ячеслава БогуслаєваОлександра, який разом із батьком фігурує у справі про розкрадання активів промислового гіганта.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили масштабну схему розкрадання активів АТ «Мотор Січ». Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів США.

За результатами роботи спільної слідчої групи СБУ та ОГП, правоохоронних органів Князівства Монако та Французької Республіки в Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі, який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта.

Відповідно до матеріалів провадження затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам.

Для реалізації оборудки на той час керівник Мотор Січі організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій.

Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.

Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС.

У ході міжнародного розслідування проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.

Слідчі Служби безпеки повідомили сину експрезидента Мотор Січі про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також нову підозру отримав ексочільник Мотор Січі, який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з рф. Його злочини додатково кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
▪ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Теги: зрадники, СБУ
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