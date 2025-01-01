У росії заявили, що «ніколи не допустять» відновлення України в кордонах 1991 року

У росії заявили, що «ніколи не допустять» відновлення України в кордонах 1991 року
У Міністерстві закордонних справ рф заявили, що росія «ніколи не допустить» відновлення України в кордонах 1991 року. Стверджують, що за цим стоїть «людоїдський інстинкт винищення всього російського».

Про це йдеться в заяві МЗС рф, пише Громадське.

У ній росія звинувачує Україну в обстрілі зранку 1 травня ринку в окупованому місті Олешки на Херсонщині. За даними росіян, внаслідок ударів FPV-дронів загинули 7 людей, а понад 20 — зазнали поранень.

У МЗС рф стверджують, що після першої атаки українські військові нібито здійснили другу, щоб «безжально добити тих, хто вижив, й атакувати рятувальників». Цей обстріл у відомстві назвали «злочинною акцією київських головорізів», яка також буде «на совісті західних спонсорів».

«Цілком очевидно, що за марними й безпідставними домаганнями київського режиму й сил, що його підтримують на Заході, на так зване відновлення України в межах 1991 року стоїть людоїдський інстинкт винищення всього російського. Зрозуміло, що росія ніколи не допустить реалізації такого сценарію», — заявили в МЗС рф.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ росії Сергій Лавров висунув умови для того, аби москва сіла за стіл переговорів з Україною. Серед іншого, росія, як і раніше, вимагає визнання свого суверенітету над тимчасово окупованими українськими територіями.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна юридично ніколи не визнає російськими будь-які тимчасово окуповані території.

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Теги: Росія, війна
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