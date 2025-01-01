Аварія під Луцьком: є загиблий та поранений

Аварія під Луцьком: є загиблий та поранений
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Луцькому районі загинув неповнолітній, ще один хлопець - у реанімації. У рамках кримінального провадження слідчі зʼясовують обставини ДТП.

Аварія трапилася 1 травня, близько 23 години, у Струмівці, на кільці кругового руху, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Водій мотоцикла KAWASAKI не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, виїхав на клумбу кільцевого руху та зіткнувся з дорожнім знаком.

Від отриманих травм 17-річний хлопець загинув на місці події, інший, 17-річний житель Підгайців, отримав ушкодження, його госпіталізували до реанімації.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть.


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Теги: ДТП, Луцьк
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