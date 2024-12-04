На Волині п'яний водій автівки збив 16-річного мотоцикліста та втік з місця аварії
Сьогодні, 11:40
Нововолинські поліцейські оперативно встановили особу чоловіка, який скоїв ДТП з постраждалим та втік з місця пригоди.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Його затримали у процесуальному порядку, транспортний засіб вилучили.
Автопригода трапилася учора, 24 квітня, на вулиці Центральній у селі Волиця Володимирського району.
Невстановлений водій, керуючи автомобілем Volvo, зіткнувся із зустрічним мотоциклом Forte.
Внаслідок ДТП мотоцикліст, 16-річний житель Павлівської громади, отримав тілесні ушкодження, його ушпитали. Водій легковика з місця пригоди зник.
Співробітники кримінальної поліції ВП №1 (м. Нововолинськ) спільно із працівниками ВПД № 1 (сел. Іваничі) оперативно встановили точну марку автомобіля та водія. Ним виявився 40-річний житель цієї ж громади.
З’ясувалося, що водій перебував за кермом у стані сп’яніння. Результати освідування показали 1,25 проміле алкоголю в крові.
Транспортний засіб чоловік заховав у полі, автомобіль поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.
Волинянину загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Його затримали у процесуальному порядку, транспортний засіб вилучили.
Автопригода трапилася учора, 24 квітня, на вулиці Центральній у селі Волиця Володимирського району.
Невстановлений водій, керуючи автомобілем Volvo, зіткнувся із зустрічним мотоциклом Forte.
Внаслідок ДТП мотоцикліст, 16-річний житель Павлівської громади, отримав тілесні ушкодження, його ушпитали. Водій легковика з місця пригоди зник.
Співробітники кримінальної поліції ВП №1 (м. Нововолинськ) спільно із працівниками ВПД № 1 (сел. Іваничі) оперативно встановили точну марку автомобіля та водія. Ним виявився 40-річний житель цієї ж громади.
З’ясувалося, що водій перебував за кермом у стані сп’яніння. Результати освідування показали 1,25 проміле алкоголю в крові.
Транспортний засіб чоловік заховав у полі, автомобіль поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.
Волинянину загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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