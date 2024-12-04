На Волині п'яний водій автівки збив 16-річного мотоцикліста та втік з місця аварії

На Волині п'яний водій автівки збив 16-річного мотоцикліста та втік з місця аварії
Нововолинські поліцейські оперативно встановили особу чоловіка, який скоїв ДТП з постраждалим та втік з місця пригоди.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Його затримали у процесуальному порядку, транспортний засіб вилучили.

Автопригода трапилася учора, 24 квітня, на вулиці Центральній у селі Волиця Володимирського району.

Невстановлений водій, керуючи автомобілем Volvo, зіткнувся із зустрічним мотоциклом Forte.

Внаслідок ДТП мотоцикліст, 16-річний житель Павлівської громади, отримав тілесні ушкодження, його ушпитали. Водій легковика з місця пригоди зник.

Співробітники кримінальної поліції ВП №1 (м. Нововолинськ) спільно із працівниками ВПД № 1 (сел. Іваничі) оперативно встановили точну марку автомобіля та водія. Ним виявився 40-річний житель цієї ж громади.

З’ясувалося, що водій перебував за кермом у стані сп’яніння. Результати освідування показали 1,25 проміле алкоголю в крові.

Транспортний засіб чоловік заховав у полі, автомобіль поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
На Волині п'яний водій автівки збив 16-річного мотоцикліста та втік з місця аварії

Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.

Волинянину загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.
На Волині п'яний водій автівки збив 16-річного мотоцикліста та втік з місця аварії

Триває досудове розслідування.
На Волині п'яний водій автівки збив 16-річного мотоцикліста та втік з місця аварії
На Волині п'яний водій автівки збив 16-річного мотоцикліста та втік з місця аварії


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Теги: Волинь, ДТП, мотоцикліст
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