Помаранчевий рівень небезпеки: попередження для волинян від синоптиків

cтихійні метеорологічні явища.



Про це йдеться у повідомленні центру у фейсбуці.



Синоптики зазначили, що вночі та вранці 27-28 квітня в Луцьку та по області, очікуються заморозки в повітрі 0..-3.



«Рівень небезпечності – другий, помаранчевий», - повідомили у Волинському гідрометцентрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження проПро це йдеться у повідомленні центру у фейсбуці.Синоптики зазначили, що вночі та вранці 27-28 квітня в Луцьку та по області, очікуються заморозки в повітрі 0..-3.«Рівень небезпечності – другий, помаранчевий», - повідомили у Волинському гідрометцентрі.

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