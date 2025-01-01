Помаранчевий рівень небезпеки: попередження для волинян від синоптиків
Сьогодні, 12:15
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про cтихійні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні центру у фейсбуці.
Синоптики зазначили, що вночі та вранці 27-28 квітня в Луцьку та по області, очікуються заморозки в повітрі 0..-3.
«Рівень небезпечності – другий, помаранчевий», - повідомили у Волинському гідрометцентрі.
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Про це йдеться у повідомленні центру у фейсбуці.
Синоптики зазначили, що вночі та вранці 27-28 квітня в Луцьку та по області, очікуються заморозки в повітрі 0..-3.
«Рівень небезпечності – другий, помаранчевий», - повідомили у Волинському гідрометцентрі.
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