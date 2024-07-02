Неповнолітні трощили капличку на Волині

Неповнолітні трощили капличку на Волині
У селі Біличі Литовезької громади неповнолітні пошкодили капличку поблизу кладовища – побили вікна скляними вазами з могил та частинами траурної плитки.

Про це пише Буг.

За словами депутата Литовезької громади Андрія Мощинського, він пішов у капличку. Чоловік, відкривши двері, в приміщенні святині побачив, що лежить каміння, частини траурної плитки, вази, побите скло від вікон та пошкоджена ікона.

Як зазначив офіцер Литовезької громади Юрій Вигнанчук, дані дії вчинили неповнолітні, на їх батьків працівниками ювенальної поліції буде складено протокол за ч. 3 ст.184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей), який згодом розгляне суд.

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Теги: вандал, Волинь
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