Неповнолітні трощили капличку на Волині
Сьогодні, 12:36
У селі Біличі Литовезької громади неповнолітні пошкодили капличку поблизу кладовища – побили вікна скляними вазами з могил та частинами траурної плитки.
Про це пише Буг.
За словами депутата Литовезької громади Андрія Мощинського, він пішов у капличку. Чоловік, відкривши двері, в приміщенні святині побачив, що лежить каміння, частини траурної плитки, вази, побите скло від вікон та пошкоджена ікона.
Як зазначив офіцер Литовезької громади Юрій Вигнанчук, дані дії вчинили неповнолітні, на їх батьків працівниками ювенальної поліції буде складено протокол за ч. 3 ст.184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей), який згодом розгляне суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Буг.
За словами депутата Литовезької громади Андрія Мощинського, він пішов у капличку. Чоловік, відкривши двері, в приміщенні святині побачив, що лежить каміння, частини траурної плитки, вази, побите скло від вікон та пошкоджена ікона.
Як зазначив офіцер Литовезької громади Юрій Вигнанчук, дані дії вчинили неповнолітні, на їх батьків працівниками ювенальної поліції буде складено протокол за ч. 3 ст.184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей), який згодом розгляне суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Під Москвою підірвали авто з російським топ-генералом
Сьогодні, 13:03
Неповнолітні трощили капличку на Волині
Сьогодні, 12:36
Волинянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, цьогоріч виділили понад 80 мільйонів
Сьогодні, 12:00