Лучан просять не відвідувати парки на початку травня: чому

Лучан просять не відвідувати парки на початку травня: чому
Найпопулярніші парки та сквери в обласному центрі Волині 1-2 травня будуть обробляти хімікатами від кліщів, тому лучан просять утриматися від відвідин цих локацій.

Про це повідомляє Луцька міськрада в телеграмі.

Як ідеться у повідомленні, 1 та 2 травня з 05:00 до 08:00 представники ТзОВ «Науково-практичний центр профілактичної медицини» будуть здійснювати дезінсекцію (акарицидна обробка від кліщів) відкритих територій у місті Луцьку: в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, на пляжі біля річки Стир, в парку 900-річчя та в зоні відпочинку «Теремнівські ставки».

У роботі використовуватимуть сучасне обладнання ‒ генератор туману та безпечні для людей і тварин акарицидні засоби, що зареєстровані та дозволені для використання на території України.

«Просимо обмежити перебування в зазначених зонах упродовж проведення робіт», - закликали лучан у мерії.

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Теги: парк, Луцьк
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