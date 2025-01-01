Лучан просять не відвідувати парки на початку травня: чому

Найпопулярніші парки та сквери в обласному центрі Волині 1-2 травня будуть обробляти хімікатами від кліщів, тому лучан просять утриматися від відвідин цих локацій.Про це повідомляє Луцька міськрада в телеграмі.Як ідеться у повідомленні, 1 та 2 травня з 05:00 до 08:00 представники ТзОВ «Науково-практичний центр профілактичної медицини» будуть здійснювати дезінсекцію (акарицидна обробка від кліщів) відкритих територій у місті Луцьку: в, на пляжі біля річки Стир, в парку 900-річчя та в зоні відпочинку «Теремнівські ставки».У роботі використовуватимуть сучасне обладнання ‒ генератор туману та безпечні для людей і тварин акарицидні засоби, що зареєстровані та дозволені для використання на території України.«Просимо обмежити перебування в зазначених зонах упродовж проведення робіт», - закликали лучан у мерії.