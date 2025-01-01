Лучан просять не відвідувати парки на початку травня: чому
Сьогодні, 13:28
Найпопулярніші парки та сквери в обласному центрі Волині 1-2 травня будуть обробляти хімікатами від кліщів, тому лучан просять утриматися від відвідин цих локацій.
Про це повідомляє Луцька міськрада в телеграмі.
Як ідеться у повідомленні, 1 та 2 травня з 05:00 до 08:00 представники ТзОВ «Науково-практичний центр профілактичної медицини» будуть здійснювати дезінсекцію (акарицидна обробка від кліщів) відкритих територій у місті Луцьку: в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, на пляжі біля річки Стир, в парку 900-річчя та в зоні відпочинку «Теремнівські ставки».
У роботі використовуватимуть сучасне обладнання ‒ генератор туману та безпечні для людей і тварин акарицидні засоби, що зареєстровані та дозволені для використання на території України.
«Просимо обмежити перебування в зазначених зонах упродовж проведення робіт», - закликали лучан у мерії.
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Про це повідомляє Луцька міськрада в телеграмі.
Як ідеться у повідомленні, 1 та 2 травня з 05:00 до 08:00 представники ТзОВ «Науково-практичний центр профілактичної медицини» будуть здійснювати дезінсекцію (акарицидна обробка від кліщів) відкритих територій у місті Луцьку: в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, на пляжі біля річки Стир, в парку 900-річчя та в зоні відпочинку «Теремнівські ставки».
У роботі використовуватимуть сучасне обладнання ‒ генератор туману та безпечні для людей і тварин акарицидні засоби, що зареєстровані та дозволені для використання на території України.
«Просимо обмежити перебування в зазначених зонах упродовж проведення робіт», - закликали лучан у мерії.
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