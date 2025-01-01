За остаточним планом Трампа росія має передати Україні окуповану частину Харківщини, - Reuters

Стів Віткофф під час зустрічі в Лондоні. План передбачає, що росія має віддати під контроль України окуповану частину Харківщини.



Про це пише Reuters, повідомляє



Документ називається «Рамками російсько-української угоди» і є остаточною пропозицією США як для росії, так і для України. Текст поділено на чотири частини: припинення вогню, гарантії безпеки України, територія та економіка.



Так, угода передбачає постійне припинення вогню, однак переговори про його технічне впровадження росія та Україна мають почати вже після укладення угоди.



Також у пропозиціях США вказано, що Україна відмовляється від вступу до НАТО, але може вступити до ЄС, а групи європейських і неєвропейських країн мають виступити гарантами безпеки



Щодо територій, то США юридично визнають контроль росії над Кримом і фактично — над частинами Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.



Водночас Україні мають повернути окуповані частини Харківської області, Каховську дамбу й Запорізьку атомну електростанцію, хоч контроль над нею мають здійснювати США, а електроенергію ділитимуть між Україною та росією.



Крім того, Україна матиме «безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою».



У економічній частині пропозицій Україна має зобов’язатися виконувати умови угоди зі США про корисні копалини, також передбачено відновлення та фінансову компенсацію України, однак не вказано механізм для цього.



Тим часом із росії знімуть санкції, накладені з 2014 року, і та зможе співпрацювати зі США в енергетичній та інших галузях промисловості.



Нагадаємо, що під час зустрічі в Лондоні українська сторона та європейські союзники передали США власні пропозиції мирної угоди. У них наголошують, що мирна угода має ґрунтуватися «на міжнародному праві, а не на капітуляції».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Журналісти опублікували повний текст пропозицій США для врегулювання російсько-української війни, які презентував спецпосланець президента СШАпід час зустрічі в Лондоні. План передбачає, що росія має віддати під контроль України окуповану частину Харківщини.Про це пише Reuters, повідомляє Громадське Документ називається «Рамками російсько-української угоди» і є остаточною пропозицією США як для росії, так і для України. Текст поділено на чотири частини: припинення вогню, гарантії безпеки України, територія та економіка.Так, угода передбачає постійне припинення вогню, однак переговори про його технічне впровадження росія та Україна мають почати вже після укладення угоди.Також у пропозиціях США вказано, що Україна відмовляється від вступу до НАТО, але може вступити до ЄС, а групи європейських і неєвропейських країн мають виступити гарантами безпекиЩодо територій, то США юридично визнають контроль росії над Кримом і фактично — над частинами Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.Водночас Україні мають повернути окуповані частини Харківської області, Каховську дамбу й Запорізьку атомну електростанцію, хоч контроль над нею мають здійснювати США, а електроенергію ділитимуть між Україною та росією.Крім того, Україна матиме «безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою».У економічній частині пропозицій Україна має зобов’язатися виконувати умови угоди зі США про корисні копалини, також передбачено відновлення та фінансову компенсацію України, однак не вказано механізм для цього.Тим часом із росії знімуть санкції, накладені з 2014 року, і та зможе співпрацювати зі США в енергетичній та інших галузях промисловості.Нагадаємо, що під час зустрічі в Лондоні українська сторона та європейські союзники передали США власні пропозиції мирної угоди. У них наголошують, що мирна угода має ґрунтуватися «на міжнародному праві, а не на капітуляції».

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