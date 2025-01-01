На Волині попрощалися з Героєм Олександром Зубкевичем

Олександра Зубкевича.



Про це у фейсбуці повідомляє Мар’янівська селищна рада.



Захисник народився в селі Брани 18 квітня 1983 року. Він 14 вересня 2024 року став на захист нашої країни у лавах військової частини А7028.



«Щирі співчуття ріним та близьким померлого. Вічна та світла пам'ять Герою!» - зазначили у селищній раді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 24 квітня, в Мар'янівській громаді на Волині краяни в останню дорогу провели померлого захисника Про це у фейсбуці повідомляє Мар’янівська селищна рада.Захисник народився в селі Брани 18 квітня 1983 року. Він 14 вересня 2024 року став на захист нашої країни у лавах військової частини А7028.«Щирі співчуття ріним та близьким померлого. Вічна та світла пам'ять Герою!» - зазначили у селищній раді.

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