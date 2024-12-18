Збив велосипедистку і не зупинився: як на Волині покарали 20-річного водія вантажівки
Сьогодні, 14:41
На Волині оголосили вирок 20-річному водію вантажівки, який у стані сп'яніння в Луцькому районі збив 64-річну велосипедистку.
Пенсіонерка загинула на місці ДТП, пише Суспільне.
На момент скоєння аварії, обвинувачений не мав права кермувати авто, раніше його вже карали за нетверезе водіння. Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду.
Що відомо про смертельну аварію в Луцькому районі
Аварія між селами Борохів та Піддубці у Луцькому районі сталася 16 листопада 2024 року. За кермом вантажівки MAN був 20-річний студент.
За даними поліції, він кермував машиною у стані сп'яніння. Під час руху збив велосипедистку, яка їхала в попутному напрямку біля правого краю проїзної частини дороги.
Що вирішив суд
У матеріалах справи зазначили, що в червні 2024 року Луцький міськрайонний суд позбавив студента права сідати за кермо на 12 місяців і оштрафував на 17 тисяч гривень за інший випадок кермування авто у нетверезому стані.
У суді обвинувачений розповів, що напередодні аварії, у якій загинула пенсіонерка, випив "значну кількість алкоголю". Він працював механіком-мотористом і наступного дня сів за кермо вантажівки. По дорозі студент відволікся на авто поліції, коли збив жінку — не відчув удару і продовжив рух вантажівки. Після аварії його наздогнали поліцейські.
У вчиненому студент розкаявся і просив суворо його не карати. Зі слів його адвоката, обвинувачений компенсував родині загиблої завдані збитки.
Зрештою суд визнав студента винним у смерті жінки і призначив йому позбавлення волі на 5 років з позбавленням права керування авто на той же строк.
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Пенсіонерка загинула на місці ДТП, пише Суспільне.
На момент скоєння аварії, обвинувачений не мав права кермувати авто, раніше його вже карали за нетверезе водіння. Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду.
Що відомо про смертельну аварію в Луцькому районі
Аварія між селами Борохів та Піддубці у Луцькому районі сталася 16 листопада 2024 року. За кермом вантажівки MAN був 20-річний студент.
За даними поліції, він кермував машиною у стані сп'яніння. Під час руху збив велосипедистку, яка їхала в попутному напрямку біля правого краю проїзної частини дороги.
Що вирішив суд
У матеріалах справи зазначили, що в червні 2024 року Луцький міськрайонний суд позбавив студента права сідати за кермо на 12 місяців і оштрафував на 17 тисяч гривень за інший випадок кермування авто у нетверезому стані.
У суді обвинувачений розповів, що напередодні аварії, у якій загинула пенсіонерка, випив "значну кількість алкоголю". Він працював механіком-мотористом і наступного дня сів за кермо вантажівки. По дорозі студент відволікся на авто поліції, коли збив жінку — не відчув удару і продовжив рух вантажівки. Після аварії його наздогнали поліцейські.
У вчиненому студент розкаявся і просив суворо його не карати. Зі слів його адвоката, обвинувачений компенсував родині загиблої завдані збитки.
Зрештою суд визнав студента винним у смерті жінки і призначив йому позбавлення волі на 5 років з позбавленням права керування авто на той же строк.
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