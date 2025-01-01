Віткофф уже вчетверте зустрівся з путіним для обговорення війни

Віткофф уже вчетверте зустрівся з путіним для обговорення війни
Спецпредставник президента США Стів Віткофф прилетів до Москви 25 квітня для обговорення врегулювання війни. Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.

Віткофф прилетів до Москви сьогодні зранку. Кадри приземлення його літака публікували російські ЗМІ.

Спецпредставник президента США у Москві спочатку зустрівся з гендиректором Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим. У мережі також поширювали кадри їх "прогулянки" по Москві.

У другій половині Пєсков повідомив, що путін приймає Віткоффа у Кремлі. Наразі деталі їх зустрічі невідомі.

Нагадаємо, що це вже четверта зустріч Віткоффа та путіна з моменту, коли Дональд Трамп повернувся до Білого дому. Перед цим вони зустрічалися 11 квітня у Санкт-Петербурзі, тоді їх переговори тривали чотири з половиною години.

Стів Віткофф обіймає посаду спецпредставника США з питань Близького сходу і є учасником переговорного процесу щодо врегулювання війни РФ проти України. Віткофф відповідає за контакти з російською стороною.

Переговори щодо війни
Україна та РФ не ведуть прямих переговорів щодо завершення війни. У Саудівській Аравії пройшли два раунди переговорів між Україною і США, а також між Вашингтон і Москвою.

Також цього тижня, 23 квітня, у Лондоні відбулися переговори за участі України, США, Британії, Франції та Німеччини. Очікувалося, що буде зустріч на рівні міністрів, але держсекретар США Марко Рубіо не приїхав.

За даними ЗМІ, Рубіо бойкотував переговори, оскільки президент України Володимир Зеленський відмовився від ключової пропозиції США - визнати Крим російським.

Переговори у Лондоні відбулися на рівні радників з нацбезпеки. Як зазначав, Зеленський, на зустрічі були напрацьовані пропозиції щодо мирного плану, які передали Дональду Трампу.

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Теги: Росія, війна
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