У Луцьку зіткнулися дві автівки





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



"Учора, близько 17-ї години, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Архітектора Метельницького.



На місці події інспектори з’ясували, що водій автомобіля Mercedes-Benz не надав перевагу в русі автомобілю Nissan, внаслідок чого сталося зіткнення", - йдеться в повідомленні.



Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



На 62-річного водія Mercedes-Benz патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП .



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сталася ДТП за участю двох легковиків.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Учора, близько 17-ї години, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Архітектора Метельницького.На місці події інспектори з’ясували, що водій автомобіля Mercedes-Benz не надав перевагу в русі автомобілю Nissan, внаслідок чого сталося зіткнення", - йдеться в повідомленні.Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.На 62-річного водія Mercedes-Benz патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП .

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