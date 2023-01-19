У Луцьку зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 15:44
У Луцьку сталася ДТП за участю двох легковиків.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Учора, близько 17-ї години, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Архітектора Метельницького.
На місці події інспектори з’ясували, що водій автомобіля Mercedes-Benz не надав перевагу в русі автомобілю Nissan, внаслідок чого сталося зіткнення", - йдеться в повідомленні.
Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
На 62-річного водія Mercedes-Benz патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП .
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Учора, близько 17-ї години, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Архітектора Метельницького.
На місці події інспектори з’ясували, що водій автомобіля Mercedes-Benz не надав перевагу в русі автомобілю Nissan, внаслідок чого сталося зіткнення", - йдеться в повідомленні.
Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
На 62-річного водія Mercedes-Benz патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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