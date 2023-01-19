У Луцьку зіткнулися дві автівки

У Луцьку зіткнулися дві автівки
У Луцьку сталася ДТП за участю двох легковиків.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Учора, близько 17-ї години, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Архітектора Метельницького.

На місці події інспектори з’ясували, що водій автомобіля Mercedes-Benz не надав перевагу в русі автомобілю Nissan, внаслідок чого сталося зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

На 62-річного водія Mercedes-Benz патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП .
У Луцьку зіткнулися дві автівки

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Теги: Луцьк, ДТП, легковики
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